Rodri, de ‘La isla de las tentaciones 9’, detenido por presunto maltrato a Helena, su ex pareja

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones ha sido una de las que más ha sorprendido a los espectadores de Telecinco, en todos los aspectos. De hecho, la gran mayoría de sus protagonistas no han dejado indiferente a nadie con la manera tan intensa que han tenido de vivir la experiencia. Entre ellos se encuentran Claudia y Gilbert, Almudena y Darío o, incluso, Rodri y Helena. De hecho, estos últimos pusieron punto y final a su paso por República Dominicana antes que el resto después de que él pidiese una hoguera de confrontación con la que, hasta entonces, era su pareja. En este encuentro, Rodri acabó marchándose solo, mientras que Helena optó por darse una oportunidad con Barranco, su tentador durante la experiencia. Pero poco duró esa decisión, puesto que la joven decidió volver a España de la mano de su pareja. Algo que ellos mismos explicaron en el reencuentro.

Pero todo cambió en los debates finales, cuando Helena se armó de valor para romper en directo con Rodri. Es más, no tuvo reparos a la hora de sacar a la luz los pactos que habían hecho no solamente durante su participación en el reality, sino también sobre lo ocurrido meses después de esta experiencia. Parece que no todo ha quedado ahí, puesto que, en las últimas horas, Rodri está en el ojo del huracán como consecuencia de una detención policial que hace presagiar que, desde que puso punto y final a su etapa en La isla de las tentaciones 9, no está pasando por su mejor momento. ¿Qué ha ocurrido, exactamente? El joven ha sido detenido por un presunto episodio de maltrato contra Helena, su ex pareja. Es importante hacer hincapié en que todavía es pronto para hablar de consecuencias legales, puesto que el caso se encuentra bajo investigación.

Lo que sí ha trascendido, tras lo publicado por los compañeros de ABC y lo asegurado por Diego Pérez (James Lover), infuencer y ex participante del reality, es que la detención de Rodri se produjo el pasado jueves 29 de enero tras, presuntamente, cometer un delito de maltrato. Durante varias horas, el que fuese seguidor de Llados y que pudimos ver en un reportaje de Equipo de investigación permaneció entre rejas hasta que pasó a disposición judicial.

Supuestamente, se le han impuesto las medidas cautelares entre las que se encuentra una orden de alejamiento. Lo que es un hecho es que, por el momento, ni Rodri ni Helena se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido y, probablemente, no lo hagan hasta que se esclarezca lo sucedido.

¿Cómo fue el paso de Rodri y Helena por ‘La isla de las tentaciones 9’?

La pareja llegó a República Dominicana sin tan siquiera imaginar que iban a convertirse en dos de los protagonistas de la edición. Ambos hicieron el casting cuando llevaban un año de relación. En Villa Montaña, él cayó en la tentación con Olatz, aunque solamente fue algún que otro beso. Aun así, fue lo suficiente para que Helena no se cortase a la hora de conocer a Barranco con quien, incluso, tuvo sexo en Villa Playa.

A pesar de todo lo que vio de ella a través de la tablet, en la hoguera de confrontación se presentó con ganas de perdonarla. Helena, por su parte, le hizo ver por qué no quería seguir con él y qué es lo que descubrió durante su paso por La isla de las tentaciones 9. No solamente comunicó a Sandra Barneda que no quería seguir con Rodri, sino que quería conocer a Barranco.

Pero todo cambió en cuestión de horas, puesto que ambos llegaron a España de la mano. A pesar de los altibajos, a los que la propia Helena ha calificado como «un caos», llegaron al reencuentro siendo pareja. Algo que no ocurrió en los debates finales, en los que ella, profundamente devastada, quiso cortar para siempre la relación. Hace tan solo unos días, trascendió que Helena se habría dado una oportunidad con Gilbert, que participó en la misma edición de La isla de las tentaciones junto a Claudia, la que era su pareja.