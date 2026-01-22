La sorprendente confesión de Helena en el debate de ‘La isla de las tentaciones’: «Teníamos un pacto»

El pasado miércoles 21 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del debate final de la novena edición de La isla de las tentaciones. De esta forma, más allá de descubrir qué ha ocurrido con Borja y Almudena tras el reencuentro, también han sido testigos de lo sucedido entre Helena y Rodri, dos de los participantes de esta edición. A pesar de que en el reencuentro aseguraron estar «mejor que nunca», lo cierto es que las dudas y los reproches tras su paso por República Dominicana han hecho mella en la relación. Helena fue la primera en entrar a plató para verse las caras con Sandra Barneda, a quien no tardó en decir que algo había cambiado en ella: «Estoy cansada de callarme», comenzó explicando. Acto seguido, la ex participante del reality fue mucho más allá: «Siempre he sido acorde a como se me esperaba, no he sido yo».

Helena no dudó en reconocer que los meses posteriores al reencuentro, su relación con Rodri ha ido «fatal», a pesar de haber asegurado todo lo contrario. Fue entonces cuando soltó la bomba: «Me pidió que dijéramos eso y quedáramos de pareja bonita, pero yo no quiero mentir a nadie. Estaba pactado lo que teníamos que decir, yo no he sido yo», confesó. Pero no es lo único que debía reconocer, puesto que también existió un pacto entre ellos antes de entrar en La isla de las tentaciones 9: «Me dijo que se iba a liar con una chica para devolverme todo el daño que le había hecho y yo lo acepté porque soy tonta», explicó. Después de esta serie de confesiones, Rodri entró en el plató del debate. Eso sí, el ex participante del reality dejó a todo el mundo completamente descolocado al dar un beso en los labios a Helena.

«Creo que estamos juntos, pero he visto lo que ha dicho… considero que has sido bastante hipócrita en muchas cosas», expresó. Después de un cruce de reproches entre ambos, Rodri negó la existencia de ese pacto antes de entrar en la novena edición de La isla de las tentaciones. Eso sí, no negó el mal momento que están atravesando: «Desde la emisión lo hemos dejado una y otra vez». Es más, aseguró que «no le ha puesto los cuernos», a pesar de lo que dice Helena.

Al ser consciente de la situación, Sandra Barneda no dudó en preguntar a la joven si, a pesar de todo lo vivido, seguía enamorada de Rodri. Ella respondió con sinceridad: «Le quiero mucho, pero también le tengo rabia». Además, reconoció que este sentimiento le provocaba cierta incertidumbre, puesto que no tenía la menor idea de qué hacer con esta relación.

«Cuando estoy en mi casa tengo claro que no debemos estar juntos porque nos queremos fatal, pero cuando estamos juntos quiero todo con él. Esto es una bomba», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, Helena fue mucho más allá: «Se me acaba la paciencia, no tenemos ni un día bueno. Mi padre hasta se ha ido de casa porque me ve destrozada y no aguanta más».

Rodri, por su parte, aseguraba que, cuando está bien con Helena, «es la persona más feliz del mundo» y que no tenía dudas a la hora de seguir adelante con la relación. Eso sí, dejaba algo claro: «Si me quiere dejar y aquí, que lo haga». Helena no tardó en responder: «¿Crees que nos merecemos esto? Yo ya no tengo esperanza, no hay amor, saca lo peor de nosotros. Tengo que ser valiente, no se puede».

En ese momento, la joven dio por terminada la relación. Eso sí, aclaró que no había tenido el valor de hacerlo estando los dos solos: «Voy a ser valiente por una vez en la vida y si no lo hago yo sé que no va a parar esto». Rodri se sintió profundamente dolido por la acción de su ya ex pareja: «No quiero llorar, sabía que iba a pasar esto, tampoco me sorprende. Habérmelo dicho fuera, esperas a venir aquí para dejarme».