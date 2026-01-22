Borja y Almudena aclaran si siguen juntos tras el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’: «Ha sido difícil»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones ha sido una de las más intensas de las que se recuerdan. Y siendo honestos, no es para menos. Tras la emisión del reencuentro cuatro meses después de la experiencia, hemos podido disfrutar de los debates finales. De esta forma, los espectadores de Telecinco han podido ver cómo han cambiado las cosas desde ese reencuentro con Sandra Barneda fuera de República Dominicana. Una de las parejas que más momentos nos ha regalado en esta etapa del reality han sido, indudablemente, Almudena y Darío. A pesar de llevar 11 años juntos, lo cierto es que no fueron suficientes para salir juntos de esa experiencia. En ella, la joven tuvo la oportunidad de conocer a Borja, que se convirtió en un apoyo incondicional. En todos los sentidos. De hecho, desde que pusieron punto y final a su paso por República Dominicana, no han dejado de verse.

En el reencuentro, ambos confesaron que se veían con cierta frecuencia, pero no habían formalizado ningún tipo de relación. Al fin y al cabo, Almudena acababa de salir de una relación de 11 años, por lo que necesitaba un proceso de “sanación” que Borja respetó en todo momento. En el debate final de las tentaciones, la expectación por saber qué ocurrió entre ellos tras el reencuentro era más que evidente. Por ese mismo motivo, Sandra Barneda no dudó en romper el hielo para preguntar a ambos qué había pasado tras esas últimas grabaciones. Con gesto contenido, el andaluz decidió pronunciarse: «Han sido momentos muy complicados». Todo ello mientras reconoció que la emisión de La isla de las tentaciones 9 les ha pasado factura. Entre otras cuestiones, porque «ha sido muy duro de ver». No solamente por el contexto emocional de ambos, sino porque esa historia anterior sigue muy presente.

A pesar de que reconoció que está siendo profundamente respetuoso con el proceso que está experimentando Almudena tras esos 11 años de relación, Borja aseguró que estaba siendo un desgaste personal y emocional bastante considerable. Visiblemente emocionado reconoció lo siguiente: «Yo he intentado respetar a los dos al máximo en ese duelo, pero entenderlo no significa que deje de doler». El público presente en plató no dudó en aplaudir sus palabras.

Sandra Barneda, por su parte, se acercó a abrazarle fuertemente: «El amor llega cuando menos te lo esperas», recordó la presentadora de La isla de las tentaciones 9. Acto seguido, los dos decidieron aclarar en qué punto se encuentran actualmente. Es entonces cuando Almudena reconoció que «no ha cerrado ninguna puerta» y que siguen conociéndose para ver qué sienten.

«Me ha dado mi espacio. Todo el mundo me ha dicho que necesito estar sola, pero ¿Cómo voy a dejar pasar a esta persona?», cuestionó la ex participante de La isla de las tentaciones 9. Así pues, ha asegurado que está escuchando a su corazón y no las opiniones de otros. Borja, por su parte, incidía en que, a pesar de lo complicada que es la situación, siguen viéndose y conociéndose cada vez más.

Marta Peñate, colaboradora del debate de La isla de las tentaciones, no dudó en romper su silencio para apoyarles en este proceso. Recordemos que ella, cuando participó en este reality, también puso punto y final a una relación de muchos años: «Ha sido lo mejor que me ha pasado y ojalá te pase también a ti», aseguró.