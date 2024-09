Rodolfo Sancho explica por qué su hijo compró cuchillos y sierras en Tailandia: «Venía de vacaciones»

La tercera entrega de la serie documental El caso Sancho ya está disponible en la plataforma de streaming Max, antes conocida como HBO. En este nuevo episodio es Rodolfo Sancho de nuevo el gran protagonista, ya que intenta en todo momento aclarar y justificar algunos de los movimientos que su hijo Daniel realizó en Tailandia días antes del asesinato de Edwin Arrieta y que le han llevado a tener que cumplir cadena perpetua. Hay que recordar que esta larga entrevista ha servido para que el actor pueda financiar todos los gastos de la defensa y de la estancia en el país asiático, algo que su abogada Carmen Balfagón llegó calificar como «un pozo sin fondo», ya que los gastos han sido elevados, por lo que esta exclusiva ha servido para poder costearlo todo.

La Justicia tailandesa ha encontrado al cocinero como culpable del asesinato con premeditación, de su posterior descuartizamiento y de la ocultación de pruebas al esconder las parte del cadáver del colombiano en diferentes lugares. Además de su confesión como culpable en su primera declaración, hay puntos como la compra de cuchillos, sierras, bolsas y guantes que hacen pensar que todo fue un plan trazado por el español para acabar con la vida de Arrieta. Precisamente, la compra de esos objetos ha sido uno de los puntos que la defensa ha intentado justificar con más énfasis, algo que hace igualmente Rodolfo en la entrevista al ser preguntado por este asunto. Hay que recordar que Daniel tenía -sigue disponible en estos momentos- un canal de YouTube en el que realizaba recetas con gran soltura ante la cámara, por lo que parecía que había encontrado en el contenido para redes una nueva forma de ganar dinero y hacerse una carrera profesional.

Ese punto es clave para entender las palabras del actor, que ha tenido que explicar las compras que hizo su hijo en un supermercado en Tailandia días antes de la llegada de Edwin a la isla. ¿Para qué compra Daniel todas esas cosas?», le pregunta una redactora, a lo que Rodolfo asegura que todo es «para cocinar, para sus vídeos de YouTube».

En todo momento ha quedado claro que tenía utensilios para cocinar, pero en ninguno de los registros policiales se encontró la comida necesaria para cocinar en esos vídeos y tampoco había tickets o facturas de compra que lo acrediten. Ante esta pregunta, el actor ha necesitado algo más de tiempo para contestar, ya que es un tema al que se le había dado poca importancia hasta ahora.

«No compra comida, no… Estaba preparando las cosas para sus vídeos. Entiendo que pensaría comprarlo más adelante», ha contestado. Pero la periodista que se encarga de realizar la entrevista sigue tratando de encontrar explicaciones a esas comprar. «Las bolsas de basura, Rodolfo. Compró una barbaridad de bolsas de basura, muchísimos metros de film, y guantes», ha seguido.

«Sí… ¿Compra muchos guantes que no usa? ¿Y eso qué quiere decir?», se revuelve Rodolfo Sancho ante la pregunta antes de explicar que Daniel «venía de vacaciones, no sabía qué iba a hacer y que no». Pero este desencuentro no ha terminado ahí, ya que también ha querido saber para qué había comprado la sierra.

«Iba a hacer medios cocos, estos que se ven en muchos restaurantes, que ahí te ponen el arroz, te ponen el plato, como si fuera una especie de wok. Pero, vamos, que insisto, algo que premedita y calcula hacer eso… Pudo elegir entre muchas sierras, pero se agachó para coger una de madera… Eso sí, la usó», así ha terminado con este asunto el padre de Daniel Sancho durante la entrevista en este nuevo episodio de El caso Sancho.