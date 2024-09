Los abogados de Rodolfo Sancho anuncian medidas legales contra ‘Código 10’

Pese a que ya se conoce la sentencia de condena a cadena perpetua para Daniel Sancho, las noticias sobre él y su familia no se acaban. El penúltimo capítulo de esta historia llega después de que el despacho de abogados que representa a Rodolfo Sancho ha anunciado acciones legales después de que varios programas de televisión hayan hablado de un supuesto intento de compra de testigos para el juicio. Uno de los programas señalados es Código 10, que se emite en Cuatro. No solo han hablado de esta posibilidad sino que, incluso, han emitido conversaciones del propio Rodolfo con un hombre colombiano que no acudió al juicio, pero en las que se habla de una posible compensación económica por su testimonio. Ante estas informaciones, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás han anunciado que tomarán medidas legales contras estos programas, sus directores y los periodistas implicados.

En un comunicado, los letrados anuncian que «todas aquellas imputaciones efectuadas contra Rodolfo Sancho serán objeto de demanda por ser susceptibles de vulnerar su derecho al honor». Tampoco se olvidarán de las notas de voz enviadas mediante WhatsApp en las que se puede escuchar al actor hablando de dinero con un posible testigo, sobre ellas aseguran que «la difusión de audios enviados en el marco de una conversación privada también es susceptible de vulnerar la intimidad de nuestros clientes, procediendo en idénticos términos al ejercicio de acciones legales contra los difusores de las mismas».

Los abogados no se quedan ahí, ya que irán también contra Mediaset, el grupo de comunicación al que pertenece el citado programa, por lo que anuncian «el ejercicio de acciones legales contra la precitada mercantil así como contra los Directores de los respectivos programas televisivos» a los que han querido dirigir sus miradas.

Recuerdan en el escrito que «imputar conductas carentes de veracidad asociadas a la compra de testigos en el marco de un proceso judicial es susceptible de vulnerar el honor profesional y personal de nuestros clientes, máxime cuando tal actuación en absoluto ha sido desarrollado por ellos». Es por eso que avisan que en los próximos días interpondrán «las acciones judiciales oportunas contra todo aquél que haya participado en programaciones televisivos en los que se ha puesto en duda la honorabilidad» de Daniel Sancho y Rodolfo Sancho.

Código 10 habló de los audios de Rodolfo Sancho

Los audios de los que se hablaban en los últimos días, aseguran que están dentro del «marco de una conversación privada también es susceptible de vulnerar la intimidad de nuestros clientes, procediendo en idénticos términos al ejercicio de acciones legales contra los difusores» y contra los que hayan «participado en comentarlas por haber vulnerado su derecho a la intimidad».

La abogada del supuesto testigo que habría sido comprado por Rodolfo Sancho concedió el martes una entrevista a Código 10 -uno de los programas señalados-, en la que explicó que su cliente recibió «14 transferencias» por un importe total de «10.000 euros aproximadamente». Este dinero le habría llegado supuestamente, siempre según su testimonio, gracias a los abogados Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás.

Por último, también ha desvelado que el actor se habría supuestamente referido a Edwin Arrieta con términos malsonantes como «cirujano indeseable» y la frase «cuántos habrá maltratado. Se merece manchar su nombre, a pesar de que esté muerto».