Tal y como adelantó en Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’, la delicada intervención a la que se ha sometido no es tan sencilla como parece. Hace dos meses que la colaboradora se realizó una lipoescultura. Se trata de una intervención que, a pesar de su arduo proceso de recuperación y para conseguir los mejores resultados, tendrá que seguir una rutina de ejercicios y cuidar su alimentación lo máximo posible.

Recientemente, en el plató de ‘Ya son las ocho’, los tertulianos estuvieron hablando acerca de uno de los temas que más polémica trae en estos tiempos, la temida ‘operación bikini’. Por ello, Rocío Flores ha querido hablar de su situación personal tras haber conseguido una transformación física en los últimos años: “Mis subidas y bajadas de peso han sido por varios factores pero después de ‘Supervivientes’ he bajado de forma progresiva”. Confesó que en los dos últimos años, ha conseguido adelgazar un total de 20 kg, aunque hoy por hoy, asegura no llevar una dieta estricta: “Intento llevar un estilo de vida saludable”.

La hija de Rocío Carrasco comentó que se encuentra muy limitada a la hora de hacer deporte, ya que no le gusta correr ni ir al gimnasio, por lo que el número de actividades a realizar se ven limitadas: “Caminar me gusta, por lo menos ejercito”. De momento sigue cumpliendo los plazos de su periodo de recuperación, por lo que tiene totalmente prohibido hacer ejercicio a causa de los efectos de su lipoescultura, con la que la colaboradora asegura: “Lo he pasado muy mal pero ya estoy súper bien y me veo genial, entonces mereció la pena”.

Hace unas semanas, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2022’ hizo público que, actualmente, toda su ropa corresponde a una talla 38, incluso llevando la faja ya le queda grandes. Algo que obligará a la joven, indirectamente, a renovar por completo su armario.