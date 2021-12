El especial de Rocío Jurado, ‘El último viaje de Rocío’, estuvo lleno de momentos muy emotivos de principio a fin. Un programa con Rocío Carrasco como supervisora de todo lo que ocurría, en el que la hija de la más grande se emocionó al contar el significado de las joyas de su madre que nunca se quita.

Tras su entrada en el plató del programa, Rocío se explicó: «Llevo puesto el anillo de mi madre, cuando se fue se lo quité y me lo puse. También le quité cuando se fue una pulsera que siempre llevaba desde que nací y representa a mi padre, a ella y a mí, a los tres. No me la he quitado en 15 años», expresó muy emocionada.

Esta pulsera, sencilla y con tres brillantes, tiene un significado muy especial para ella. Una pulsera que regalaron a Rocío Jurado cuando nació su hija, y que siempre tuvo un gran valor sentimental.

Rocío Carrasco se rompe en plató al recordar a su madre: «Me han venido muchos flashes» https://t.co/Vus1Dm2XEE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 14, 2021

Esos tres brillantes no son una casualidad, sino que representan a la artista, a su hija y a Pedro Carrasco. Por ello, para Rocío Carrasco es una pulsera muy especial, siendo una forma de llevarlos siempre con ella allá donde vaya.

“Este anillo significa que ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron”, relató durante el programa. Además, Rocío explicó que tiene muy claro que “me lo coloqué aquí y ahí se ha quedado y ahí se va a quedar”.

Para Rocío Carrasco las joyas de su madre son una forma de sentirla cerca y de agarrarse a ella en los momentos más complicados. Por ello, tienen un valor sentimental incalculable, del que no piensa desprenderse nunca, tal y como ella misma explicó en el especial que Telecinco emitió este martes.