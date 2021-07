Rocío Carrasco ha dado la sorpresa: Se ha convertido en el nuevo fichaje de ‘Sálvame’. Aún no se han dado a conocer muchos más datos sobre su papel en el programa, pero todo apunta a que tendrá su propia sección. Lo que es un hecho es que tendremos que esperar hasta el miércoles 7 de julio para conocer todos los detalles.

33 días después del final de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha regresado a la televisión y lo ha hecho para quedarse. Es evidente que tiene muchos frentes abiertos a los que tendrá que dar la cara. Entre los protagonistas están Kiko Matamoros, Paz Padilla, Antonio Montero, Gema López o, incluso, su hija Rocío Flores.

Muchos son los detractores de su historia con los que no ha tenido la oportunidad de verse cara a cara, tal y como ocurrió tanto con Lydia Lozano como con María Patiño. Ambas colaboradoras estuvieron presentes en esas dos entrevistas que Rocío Carrasco realizó en directo con motivo de la emisión de su docuserie.

Rocío Carrasco confirma su participación en @salvameoficial: «Va a ser una terapia de choque para los dos» 👏❤️ #yoveosálvame 🔴 https://t.co/69fSKKTF8M pic.twitter.com/1U7WvvxezD — Telecinco (@telecincoes) July 5, 2021

Debemos recordar que Rocío Flores no solamente es colaboradora de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, sino también de ‘El programa de Ana Rosa’ cada miércoles. Por lo tanto, es poco probable que se encuentre cara a cara con su madre en los pasillos de Mediaset. Y es que o Rocío Carrasco tendría que ir muy pronto a trabajar o Rocío Flores marcharse muy tarde.

Es poco probable, pero no imposible. Así pues, en el hipotético caso de que sucediera, Rocío Carrasco tiene muy claro cómo reaccionaría: “No haría determinadas cosas que me pudieran posicionar otra vez diez pasos atrás de donde no quiero salir”, expresó el nuevo fichaje del programa ‘Sálvame’.

“Cosas que no me hicieron bien, y ya está”, añadió. De esta manera, la protagonista de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’ deja claro que no quiere, bajo ninguna circunstancia, encontrarse con su hija. “Yo no quiero retroceder en mi proceso. Creo que debo de seguir para delante y debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Vamos a intentar que las cosas aporten, no que resten”, sentenció.