El pasado martes 29 de junio estuvo marcado por nada más y nada menos que la detención de José Luis Moreno por, presuntamente, liderar una organización criminal. De esta manera, la casa del conocido productor ha sido registrada por las autoridades, desconociendo por el momento las medidas que se van a tomar con él. ‘Sálvame’ ha querido hablar del asunto, contando con varios testimonios como el de Lydia Lozano.

Es evidente que José Luis Moreno está en el centro de la polémica. Las redes sociales no dudaron en recordar un vídeo en el que Yolanda Ramos era protagonista. En el programa ‘Hable con ellas’, la actriz reclamaba 25.000 pesetas que aún no había cobrado. Una petición que no tardó en hacerse viral, años más tarde.

Lydia Lozano, por su parte, se unía a esta reclamación que realizó, en su día, Yolanda Ramos. La colaboradora de ‘Sálvame’ recordó que fue protagonista de algunas escenas y ese trabajo jamás fue remunerado. “Nunca me pagó”, reconoció. Ella no dudó en reclamar el dinero ya que había trabajado con él antes y no comprendía qué estaba ocurriendo.

José Luis Moreno ha sido detenido por presuntamente liderar una red criminal de estafas y blanqueo: Lydia Lozano le reclamó dinero https://t.co/MBolwPYcEv — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 29, 2021

“Si la gente dejase de pagar, yo no tendría mi jubilación”, espetó Lydia Lozano. Es entonces cuando su compañera de programa, Belén Esteban, aprovechó la ocasión para mandar un contundente mensaje a José Luis Moreno tras su detención. Un mensaje que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

“Así tienen las casas que tienen, si no pagan a la gente…”, susurraba Belén Esteban, quejándose de lo que ha hecho, presuntamente, el productor durante todos estos años. Es por eso que accedía a la petición de la presentadora para recordar una de sus frases más icónicas: “Se oye por ahí que no paga a algunas personas. Yo conozco a dos y le voy a decir una cosa. ¡PÁ-GA-LAS!”.

Lo que es un hecho es que, a lo largo de los próximos días, probablemente saldrán más testimonios contra José Luis Moreno, sacando a la luz historias y testimonios que no dejarán indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo vemos en el cantante Serafín Zubiri, que no dudó en intervenir en ‘Sálvame’ para dar a conocer lo que le sucedió con el productor.