Rihanna consigue el disco de platino por ‘Lift Me Up’, su primera canción en 6 años

Tras más de seis años de silencio musical, Rihanna regresó por la puerta grande. A finales del 2022, la artista presentó Lift Me Up, canción de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever, con la que consiguió su primera nominación a los Premios Oscar.

Después de protagonizar la actuación de la final de la Super Bowl 2023, las reproducciones de la discografía al completo de Rihanna han sufrido un gran incremento. Y esto se traduce en cifras, pues muchas de sus canciones han vuelto a alcanzar los primeros puestos de las listas de éxitos globales.

A estas cifras habría que añadirle el incremento de la venta de sus canciones. De esta forma, Lift Me Up, la canción con la que Rihanna puso fin a sus más de 6 años de silencio musical, acaba de alcanzar el Disco de Platino en Estados Unidos.

🇺🇸 | @rihanna’s «Lift Me Up» from #WakandaForever is now certified PLATINUM in the US. 💿 — with 1,000,000 units sold. pic.twitter.com/zE9C2D3Cdd — Rihanna Charts (@RFentyCharts) March 15, 2023

Lift Me Up ha vendido más de un millón de copias en Estados Unidos. Como resultado, siendo certificado como Disco de Platino. La canción debutó en el número dos de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unido, siendo el primer single en solitario de Rihanna desde el 2016.

Por otro lado, a la espera de la confirmación del lanzamiento de su nuevo disco, Rihanna ha revelado tiene intención de que vea la luz a lo largo de este 2023. “Quiero que sea este año”, revela en una entrevista con la edición británica de Vogue. “Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer videos”.

«Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor, tal vez va a tardar una eternidad y tal vez nunca salga y no, no estoy dispuesta a eso», añadió. Además, reveló que nunca ha dejado de grabar música, pero no estaba segura de si sus canciones eran lo suficientemente buenas para ver la luz.