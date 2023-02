Rihanna protagoniza un incremento de las reproducciones de su discografía tras la Super Bowl

Después de siete años alejada de los escenarios, Rihanna volvió por la puerta grande. La artista de Barbados protagonizó este domingo el show del Half Time de la Super Bowl. 13 minutos de actuación donde condensó 17 años de trabajo y donde anunció su segundo embarazo.

Se trataba de uno de los shows más esperados de la historia del evento deportivo de la NFL. Y Rihanna no defraudó. La artista, con mucha presión encima debido a las altas expectativas generadas, realizó la actuación de su vida a ojos de más de 100 millones de personas.

Como no podía ser de otra manera, la actuación de Rihanna en el intermedio de la Super Bowl ha tenido un gran impacto, de esta forma, su actuación en la final del evento deportivo más importante de Estados Unidos se traduce en cifras millonarias.

Más 118,7 millones de espectadores vieron la actuación de Rihanna en directo, lo que la convierte en la segunda más vista de la historia de la Super Bowl, tan solo por detrás de la de Katy Perry, que mantuvo pegados a la pantalla a más de 121 millones de espectadores.

Streams of Rihanna’s music spiked more than 640% on US Spotify after her #SuperBowl halftime show.

• “Bitch Better Have My Money” increased by more than 2,600%

• “Diamonds” increased by more than 1,400%

• “Rude Boy” increased by more than 1,170%

• “We Found Love”… https://t.co/YjvBpcyKYM pic.twitter.com/C19IqlaRev

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023