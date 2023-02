Rihanna confirma que en sus planes está lanzar nuevo disco este año

Tras su esperado regreso a los escenarios, la pregunta que más se hacen los fans de Rihanna es si finalmente este 2023 también será el año de su regreso a la música, con el lanzamiento de un nuevo disco. Una pregunta a la que la artista ha respondido en su última entrevista con British Vogue.

A la espera de confirmar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, Rihanna confirma que tiene intención de que vea la luz a lo largo de este 2023. “Quiero que sea este año”, revela la artista en la edición británica de Vogue. “Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer videos”.

«Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor, tal vez va a tardar una eternidad y tal vez nunca salga y no, no estoy dispuesta a eso», añadió Rihanna, revelando que ella en realidad nunca ha dejado de grabar música, pero no está segura de qué canciones son lo suficientemente buenas para su lanzamiento.

“Tengo mis ideas en mi cabeza, pero todavía no puedo decirlas en voz alta” explica Rihanna en la entrevista con Vogue, en la que por primera vez posó junto a su novio A$AP Rocky y su hijo. Una entrevista que tuvo lugar después de los Globos de Oro, el pasado mes de enero.

En la entrevista, Rihanna también habló sobre su actuación en la Super Bowl, que en aquel momento aún quedaba un mes para que tuviera lugar. De esta forma, la artista expresaba que con su actuación quería «representar a la comunidad urbana a nivel mundial».

“Aún hay mucho que avanzar. Pero es poderoso romper esas puertas y tener representación a un nivel tan alto, tan alto y consistente”, expresó la artista sobre su actuación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.