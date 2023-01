Rihanna y Lady Gaga, nominadas en los Oscar 2023 a ‘Mejor canción original’

Rihanna y Lady Gaga comienzan el año con una nominación a los Oscar 2023. Este martes, Allison Williams y Riz Ahmed fueron los encargados de dar a conocer la lista de nominados a la nueva edición de los premios más prestigiosos de la industria del cine.

Será el próximo 12 de marzo cuando la alfombra roja vuelve a adueñarse del Dolby Theatre de Los Ángeles para recibir a las estrellas que protagonizarán la 95º edición de los Premios Oscar. Una edición muy especial, tras un gran año para la industria.

Entre los nominados, destacan Lady Gaga y Rihanna, quienes lucharán por llevarse la estatuilla a Mejor Canción Original. Una edición más, las bandas sonoras vuelven a tener reconocimiento en los galardones más prestigiosos del cine, y no hay duda de que el 2022 fue el año de las grandes bandas sonoras.

This year’s Original Song nominees are music to our ears. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/peKQmFD9Uh

— The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023