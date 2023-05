Rihanna: así es el nuevo proyecto profesional de la artista, alejado de la música

Estos últimos años están siendo algunos de los más bonitos y especiales para Rihanna. Como solista, la de Barbados ha marcado un antes y un después en la historia de la industria musical gracias a los numerosos hits que han dado forma a su carrera. Una estela repleta de éxitos con la que ha cosechado una gran base de fans en todo el mundo.

A ello, también ha sumado su faceta como empresaria al lanzar su propia línea de lencería y cosmética. Todo ello sumado a su reciente maternidad y al segundo embarazo de su hijo. Una mujer completamente empoderada que ha dejado claro que no hay reto que se le resista, ni siquiera en el mundo de la interpretación.

. @rihanna will write, record original songs, and star as Smurfette in the new #SmurfsMovie – coming to theatres 2025. pic.twitter.com/rI6eIJwwqN

Cabe recordar que la artista ha sacado a la luz su faceta como actriz en proyectos cinematográficos de prestigio, entre ellos, Battleship y Ocean’s 8. Ahora, y tras su largo descanso musical, muchos son los ojos que están puestos sobre ella. Su puesta en escena en la Super Bowl 2023 no ha dejado indiferente a nadie, al igual que la canción que realizó para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Por ello, y aunque todavía no ha dado señales de lanzar nueva música, Rihanna sí ha confirmado que se ha sumado a un nuevo proyecto profesional. Próximamente, el público podrá disfrutar de la artista nuevamente en la gran pantalla. Un trabajo donde dará vida a la icónica Pitufina en la nueva entrega de Los Pitufos.

No será la primera vez que la cantante se enfrentará al trabajo de una actriz de doblaje, pues ya hizo lo propio hace diez años para la película Home. Eso sí, aunque son pocos los detalles que se saben respecto a este proyecto, se ha revelado que la fecha de estreno estipulada será el 15 de febrero de 2025. Un proyecto muy especial con el que Rihanna dirá también adiós a sus 36 primaveras.

Rihanna joking on her #Smurfette role at CinemaCon today:

“I tried to get the Papa Smurf part, but it didn’t work out.“ #SmurfsMovie Via Priscilla Ono. pic.twitter.com/uFd5ysnQwY

— Fenty Headlines (@FentyHeadlines) April 27, 2023