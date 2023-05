Rihanna: su actuación en la Super Bowl se convierte en la más vista de la historia

Rihanna ha roto un nuevo récord con su actuación en la Super Bowl. Según un nuevo informe publicado por Nielsen, la compañía estadounidense de datos y medición de mercados, el espectáculo de la artista de Barbados en el evento deportivo estadounidense es el más visto de todos los tiempos.

El show de Rihanna en la Super Bowl, su primera actuación en más de cinco años, atrajo a más de 121,017 millones de espectadores durante la transmisión en directo el pasado 12 de febrero. De esta forma, se ha convertido en la actuación más vista de la historia del evento deportivo.

El informe publicado por Nielsen el pasado 2 de mayo sobre la final de este año, donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, también posiciona esta final como el partido más visto de la historia de la Super Bowl.

