El top 10 de las mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl

No es ningún secreto que a muchos, más allá del espectáculo propiamente dicho de la Super Bowl, lo que realmente les importa son las actuaciones al descanso, que siempre cuentan con artistas de renombre y primer nivel mundial para hacer del encuentro que decide al campeón de la NFL un evento global y que va más allá del deporte. En la edición de 2023 será Rihanna la encargada de encabezar el cartel musical con una actuación breve pero seguida en todo el planeta, y que invita a recordar algunos de los mejores shows de la historia de la Super Bowl.

Michael Jackson, Beyoncé, Shakira, Lady Gaga o Eminem, en la última edición de 2022 de la Super Bowl han sido algunos de los artistas encargados de amenizar la escena de los presentes y Rihanna será, junto a los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, aunque en una función distinta la que tenga más miradas sobre sí tanto en el State Farm Stadium de Arizona como a través de todos los espectadores, decenas de millones en todo el mundo, que sigan uno de los acontecimientos por excelencia del deporte mundial.

Michael Jackson – 1993

Para muchos, la mejor actuación de la historia en una Super Bowl fue la que realizó Michael Jackson en el año 1993. El suyo fue el cambio al espectáculo en los intermedios del encuentro final de la NFL, con fuegos artificiales, gritos por parte de los aficionados y la mera presencia de uno de los más grandes de la historia en un partido que a buen seguro es menos recordado que la propia puesta en escena del Rey del Pop.

Diana Ross – 1996

Hablamos de una de las grandes de la música de los 60, una auténtica diva del soul que en unos minutos hizo temblar el estadio en que se celebraba la Super Bowl con un compilado de sus mejores éxitos con las Supremes. Encima, por si fuera poco, realizó un cambio de look por canción. Lo de Diana Ross fue un auténtico show, con una aparición con abrigo dorado y en un helicóptero mientras cantaba Take Me Higher.

Tina Turner – 2000

Una auténtica fiera sobre el escenario, con un chorro de voz que enmudeció a los presentes en la primera edición del Siglo XXI. Tina Turner no optó por un gran espectáculo luminoso ni un sonido descomunal porque se bastaba y sobraba con su carácter, su personalidad en las canciones y una de las mejores voces de la historia.

U2 – 2002

Una fiesta que también fue homenaje, apenas meses después de los atentados terroristas del 11-S. Bono y su banda, U2, fueron los elegidos en una de las sesiones más emotivas que se han vivido nunca en una Super Bowl. El arranque con Beautiful Day resultó clave por lo emocionante, pero sin duda el momento álgido estuvo en el tema Where the streets have no name, cuando en el escenario se proyectaron los nombres de todos los fallecidos en la fatídica fecha y Bono abrió su cazadora y dejó ver el forro, con los colores de la bandera de Estados Unidos.

Janet Jackson y Justin Timberlake – 2004

Hablábamos de la actuación de Michael Jackson como candidata a ser la mejor de la historia de la Super Bowl, pero la más recordada fue once años después la de su hermana, Janet Jackson, junto con el polifacético Justin Timberlake. Conocida como el ‘nipplegate’ debido a un momento, en plena canción, en el que el cantante estadounidense, mientras pronunciaba la frase «mejor tenerte desnuda al final de esta canción», arrancaba una parte de la parte superior de Janet, dejando su pezón al descubierto, tiempo suficiente para que se llevara todos los focos… y una multa de más de medio millón por indecencia pública.

Prince – 2007

Todavía retumbaba todo lo sucedido con Janet Jackson y en las siguientes ediciones, los que cantaron en el descanso de la Super Bowl fueron estrellas del rock. De modo más comedido, en cuanto a imagen, Prince dio un gran espectáculo musical, con un repertorio sólo a la altura de uno de los grandes y que se impuso a base de calidad. Baby I’m a Star, Purple Rain o Let’s Go Crazy sonaron en un escenario que recuperaba una magia que realmente nunca se perdió.

Madonna – 2012

Hemos comenzado el repaso con el Rey del Pop y Madonna, la Reina del Pop, tampoco podía faltar en la lista. Su año fue 2012 y su show, como acostumbra, uno de los más icónicos y visuales que se recuerdan. Hizo de todo sobre la pista, tanto convertirla en una pista de baile con la ayuda de los LMFAO, con Nicky Minaj como colaboradora y animadora, un coro góspel… de todo y todo bien en el ‘enlace’ Maddona – Super Bowl.

Beyoncé – 2013

Siempre negó que fuera a haber un encuentro entre las Destiny’s Child pero claro, la Super Bowl es mucho Super Bowl y puede lograr hasta lo que la misma protagonista niega. En mitad de su espectáculo en 2013, Beyoncé, con más de 100 millones de espectadores, dio entrada a Michelle Williams y a Kelly Rowland antes de cerrar un show inolvidable con la actuación estrella de Halo.

Lady Gaga – 2017

Fueron 13 minutos, los mismos que ha publicitado Rihanna que cuadrará su actuación de 2023. Ojalá llegue al nivel de la de Lady Gaga seis años atrás. Se dice que fue la más cara de la historia, con 10 millones de dólares de coste y superando a las previas de Coldplay y Katy Perry, pero lo cierto es que la cantante estuvo espectacular y su actuación sigue siendo recordada una vez han pasado los años.

Shakira y Jennifer López – 2020

Ha sido uno de los últimos, inmediatamente previo a un coronavirus que vino después de una Super Bowl recordada por la actuación a dúo de Shakira y Jennifer López, quienes fueron ejemplo del empoderamiento de la mujer y de la cultura latina. Qué dos mejores representantes, fuego sobre el escenario y que tuvo polémica porque muchos denunciaron los bailes y movimientos de ambas divas como impropios.