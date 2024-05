La representante portuguesa en Eurovisión 2024, contra Israel en la gran final

Iolanda Costa, la representante portuguesa en Eurovisión 2024, ha aprovechado su actuación en la gran final del festival celebrada en Malmö Arena para mandar un mensaje contra Israel. Primero, la artista decidió cambiarse el vestido a escasos minutos de que comenzase la gala y apareció en el desfile de banderas con un traje firmado por una artista palestina. El enviado especial de RTVE a Malmö la entrevistó poco antes de subirse al escenario y confirmó que había sido una decisión de última hora: «Quiero un mundo libre he intentado ayudar como puedo (…) Estoy por una Palestina libre». Y no sólo eso. Tras cantar su tema Grito, exclamó ante todo él público que: «La paz prevalecerá».

Eurovisión 2024 se ha convertido en rehén de las protestas a favor de la causa palestina, en las que se han escuchado proclamas a favor del grupo terrorista Hamás, que se han repetido en las últimas semanas. Muchos participantes han mostrado su desacuerdo por la participación de Eden Golan con su canción Hurricane en representación de Israel.

Irlanda, Reino Unido, Suiza y Portugal amenazaron con no participar. Noruega y Finlandia, por su parte, decidieron no hacer la retransmisión de los votos de su país, al igual que Países Bajos, después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), decidiera expulsar de la competición al representante neerlandés Joost por un «incidente» con una miembro del equipo de producción del festival.

Al final, nadie ha abandonado pero ha habido quienes han querido atacar a Israel. Este es el caso de Iolanda, la representante portuguesa, quién antes de salir al escenario habló con un enviado especial de TVE a quién le dijo que había decidido cambiar su vestuario en el último momento y utilizar un vestido creado por una diseñadora palestina. La cantante argumentó que: «Quiero un mundo libre he intentado ayudar como puedo (…) Estoy por una Palestina libre». Y no sólo eso, tras cantar su tema Grito, exclamó ante todo él público que: «La paz prevalecerá».Los usuarios de redes sociales también destacaron que la artista actuó con las uñas pintadas con los motivos del emblemático pañuelo palestino conocido como Keffiyeh.

PORTUGAL SINGER LOLANDA ENDS WITH ‘PEACE WILL PREVAIL’

Her nails have the Palestinian Keffiyeh.

