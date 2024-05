Soraya Arnelas no dará los votos en Eurovisión con la bandera de Extremadura: «Es igual que la de Palestina»

Soraya Arnelas, representante en Eurovisión en 2009, es este año, la encargada de dar los votos del jurado profesional de España en la gran final de festival este año. La cantante tenía pensado hacer un «guiño» con su tierra luciendo la bandera de Extremadura durante su conexión. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de malentendido, ha declinado hacerlo. ¿Por qué? Porque según ella misma: «El tema de las banderas ya sabéis que está ahora un poco… Y resulta que la bandera de Extremadura es igual que la bandera de Palestina, es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja. Entonces, por decisión propia, porque no quiero politizar y no quiero entrar en debates». Esta reacción ha levantado un auténtico revuelo en redes sociales en un año en el que el festival ha sido objeto de una polémica por la participación de Israel.

Soraya Arnelas debutará esta noche en TVE como portavoz de la delegación española en Eurovisión, sustituyendo así a Ruth Lorenzo, quién ocupó ese puesto en 2023. Lo que no podía prever la cantante extremeña es que el festival de este año está siendo uno de los más polémicos de la historia y que el escándalo le iba a salpicar a ella.

Arnelas, que fue nuestra representante en 2009, tenía pensado aparecer esta noche acordándose de su tierra natal y llevando consigo la bandera de Extremadura. Sin embargo, eso no va a ocurrir al final y el motivo ha dado mucho de qué hablar.

“El tema de las banderas ya sabéis que está ahora un poco… Y resulta que la bandera de Extremadura es igual que la bandera de Palestina, es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja” Ha dicho la cantante. Ella misma ha aclarado que la decisión la ha tomado ella misma “porque no quiero politizar y no quiero entrar en debates». Estas declaraciones de Arnelas para FormulaTV, han levantado mucha polémica en redes sociales donde muchos usuarios la han criticado.

Soraya Arnelas, portavoz del jurado español en Eurovisión, defiende ser “neutral” con el genocidio palestino y no llevará un símbolo extremeño para que no lo confundan con palestino. Menuda SINVERGÜENZA. No merecemos esta mierda de representación. https://t.co/BCEkrNTE8e

— Miguel Álvarez (@MiguelxAlvarez) May 11, 2024