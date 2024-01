Soraya Arnelas habla después de anunciar la pérdida de su bebé: «Se habla poco de ello»

La cantante Soraya Arnelas sigue superando el duro golpe que le ha dado la vida al sufrir un aborto a los cuatro meses de embarazo. Cinco días después de anunciar la pérdida, la artista ha reaparecido en redes sociales con un nuevo comunicado.

«Es increíble la cantidad de historias que leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros, he leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo, y me he dado cuenta, desgraciadamente que esto pasa muchisimo más de lo que la gente se piensa. Se habla poco de ello porque es un tema muy privado y muy doloroso pero está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura. Así es que muchísimas gracias a todas las que habéis compartido conmigo estos días. He recibido vuestros abrazos», ha comenzado.

«Aunque estoy un poco ausente en redes en estos días estoy muy activa trabajando en nuevas canciones y nuevas composiciones. Una gira que inicialmente no se iba a hacer pero que ahora estamos preparando con muchas más ganas si cabe y además actuaciones y conciertos próximos que os iré anunciando», ha continuado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SORAYA ARNELAS (@soraya82)

«Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo, no nos molestáis, nos agrada muchísimo que no sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas a mi marido y a mi. Poco a poco, voy retomando mis actividades cotidianas, dándole el tiempo que se necesita a cada cosa , pero sin perder comba, como se suele decir», así ha agradecido las muestras de cariño.

«Os mando un abrazo infinito a todos», ha finalizado. De esta manera, la cantante ha confirmado que sigue en proceso de recuperación y que tiene la intención de comenzar a trabajar lo antes posible después de este duro momento vivido.