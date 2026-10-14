La reflexión de una comensal de ‘First Dates’: «La monogamia es un invento de hombres con ego frágil»

En First Dates, esta vez los protagonistas fueron Cinthia y Yao, que llegaron al programa de Cuatro con las ideas muy claras sobre lo que buscan y lo que no. Cinthia sorprendió nada más cruzar la puerta con un look maximalista al más puro estilo kawaii. Era un atuendo muy cuidado, algo que reconoce que le preocupa mucho y que forma parte de su forma de expresarse, igual que el arte que para ella es «un refugio». Ante las cámaras, explicó qué espera de una pareja: alguien que no la vea como «un objeto» y que la trate con cariño. Además, confesó que se siente muy atraída por los hombres muy masculinos. Por su parte, Yao se presentó como una persona pansexual y no binaria, y aprovechó la cena para hablar de su forma de entender el género y de lo que significa el mundo drag en su vida.

Lo que más llamó la atención de la cita fue lo mucho que coincidieron en su forma de entender las relaciones, bastante alejada de lo tradicional. Cinthia dejó claro que no quiere renunciar a su libertad y que lo que busca es una relación abierta, algo que a Yao no le supuso ningún problema. Todo lo contrario: fue entonces cuando el comensal lanzó la reflexión que no ha dejado indiferente a nadie: «La monogamia es un invento de hombres con ego frágil». Una frase con la que dejó clara su postura y que sirvió para que la conversación fluyera. Según explicó Yao, la cena fue menos sexual de lo esperado y mucho más de conexión. Después de charlar largo y tendido y de animarse a bailar, la pareja se retiró a un rincón más íntimo del restaurante, donde llegó el momento que ambos estaban esperando: el primer beso.

«Le falta mucha pasión»

Yao dio el paso y Cinthia le correspondió, aunque no quedó del todo convencida. «Siento que le falta mucha pasión en los besos», confesó después. Lejos de darlo por perdido, Cinthia se ofreció a ayudarle a mejorar: «Me gustaría que fuera más apasionado, te puedo enseñar».

Y aún así, la química pudo más. En la decisión final, Yao tuvo claro que quería volver a verla, y Cinthia también dijo sí a una segunda cita, aunque no se olvidó de su única pega: el beso podría haber sido un poco más apasionado.