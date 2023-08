La razón por la que Rodolfo Sancho no ha viajado todavía a Tailandia

La investigación sobre el crimen de Edwin Arrieta continúa. Después de confirmarse las causas de la muerte del médico, Dani Sancho sigue en prisión a la espera de que lo visite su padre, el actor Rodolfo Sancho, y de que la justicia tailandesa decida su condena.

A pesar de que Dani Sancho ya ha recibido la visita de su madre. Su padre, aún no ha viajado a Tailandia. Y con el comienzo de esta semana se han desvelado los motivos por los que el actor todavía no ha viajado al país del Sudeste Asiático.

Este lunes, ha sido el último día que la madre de Dani Sancho ha podido visitarle en prisión. Después de tres días acudiendo a la cárcel en la que se encuentra su hijo, todo apunta a que Silvia Bronchalo viajará de vuelta a España, mientras Rodolfo Sancho se prepara para hacer el viaje contrario.

Rodolfo Sancho no ha viajado todavía a Tailandia para visitar a su hijo por «papeleo burocrático» #PdV21A https://t.co/dJFXPkGWkb — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 21, 2023

Este lunes, El programa del verano ha revelado el resultado de la autopsia realizada al fallecido, así como también los motivos por los que el padre del acusado de asesinato aún no ha viajado a Tailandia para reencontrarse con su hijo.

Todavía no hay rastro de Rodolfo Sancho. No obstante, el programa de Telecinco ha arrojado luz sobre el motivo por el que el viaje del actor no ha ocurrido todavía: «Rodolfo Sancho quiere venir y lo va a hacer en cuanto pueda», explicaban.

El reportero añadía que: «Lo que ocurre es que tiene que acabar de tramitar un papeleo burocrático y reagendar su trabajo porque con todo esto que se le ha venido encima… pues tiene que reagrupar o reajustar trabajo». Unas palabras tras las cuales, hacía hincapié en que el actor pondrá rumbo a Tailandia más pronto que tarde.