La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, viernes 24 de octubre

No es ningún secreto que, gracias a La 1 de Televisión Española, los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar de dos de las series diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Ambas cuentan con historias verdaderamente sorprendentes y fascinantes que, pase lo que pase, ya han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De ahí que cada vez sean más las personas que nos e pierdan ni una sola entrega de cada una de las ficciones. Ahora bien, este viernes 24 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española se van a ver sorprendidos con un giro verdaderamente radical en la programación de RTVE. ¿De qué forma? Cancelando la emisión de un nuevo capítulo no solamente de Valle Salvaje, sino también de La Promesa. ¿Cuál es el motivo por el que han dado este importantísimo paso?

La emisión de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Este acto se celebrará en el mítico Teatro Campoamor de Oviedo a partir de las 18:30 horas y estará presidido por Sus Majestades los Reyes, así como Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. Por lo tanto, estamos ante una decisión verdaderamente histórica, puesto que es la primera vez que RTVE prescinde de la emisión de Valle Salvaje y La Promesa para dar una amplia cobertura a los Premios Princesa de Asturias. Y es que La 1 de Televisión Española ha apostado por emitir una edición especial del programa Directo al grano antes de emitir, en directo, la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. La expectación por esta ceremonia es máxima, puesto que debemos tener en cuenta que, en sus dos últimas ediciones, esta retransmisión superó el millón de espectadores.

¿Qué ocurrió en los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ emitidos el jueves 23 de octubre?

En la primera de las series diarias, en su capítulo 282, hemos podido ser testigos de cómo Victoria está de los nervios como consecuencia de la repentina desaparición de la talla. Tanto es así que no duda un solo segundo en pedir a Isabel que interrogue a todos los miembros del servicio.

Eso sí, Atanasio tiene serias sospechas sobre el ladrón. Mercedes vive un tenso momento con don Hernando, aunque lo que realmente va a trastocar a la duquesa va a ser la visita que se le va a presentar durante la noche. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Respecto a La Promesa, en su capítulo 703, hemos observado cómo María Fernández se ha sincerado como nunca con Samuel respecto a la noche que acudió a la verbena de Luján. Eso sí, no va a ser la única que descubra su gran secreto. Enora ha dado el paso de confesar tanto a Manuel como a Toño que trató de vender la idea del prototipo del motor con la intención de ayudar económicamente a su tío.

Por si fuera poco, hemos visto cómo Adriano ha admitido a Martina que está mucho más tranquilo tras haber entregado la misiva al detective. Leocadia sorprende a Petra al pedirle que regrese al trabajo, mientras que Beltrán y Ángela conversan sobre un caso legal y chocan en sus posturas. La joven se ve superada por la situación. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.