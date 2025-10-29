La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, miércoles 29 de octubre

La 1 de Televisión Española brinda a todos y cada uno de sus espectadores la posibilidad de poder disfrutar de dos de las series diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de Valle Salvaje y La Promesa. Estamos ante dos historias verdaderamente fascinantes y sorprendentes que, pase lo que pase, están marcando un antes y un después en muchos aspectos. De ahí que cada vez sean más las personas que no se pierden ni una sola entrega de estas sorprendentes ficciones. Ahora bien, este miércoles 29 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española se han visto sorprendidos con un giro radical en la programación de la cadena principal de RTVE. ¿De qué manera? Cancelando la emisión de un nuevo capítulo de Valle Salvaje y de La Promesa. ¿Por qué han dado este paso?

La emisión del funeral de Estado por las Víctimas de la DANA. Para este miércoles 29 de octubre, en La 1 de Televisión Española, se emitirá una entrega del programa Directo al Grano entre las 15:55 hrs y las 17:35 hrs (una hora antes en el archipiélago canario). Acto seguido, en la franja comprendida entre las 17:35 hrs a 19:00 hrs, se dará paso a la emisión de este funeral de Estado por aquellos que perdieron la vida en esta catástrofe que se ensañó, especialmente, con Valencia. Por lo tanto, por segunda vez en menos de una semana, ya que también ocurrió el pasado viernes por los Premios Princesa de Asturias, RTVE prescinde de la emisión de un nuevo capítulo de Valle Salvaje y La Promesa en La 1 de Televisión Española. Y todo para dar paso a realizar una amplia cobertura sobre un asunto de interés general, como es este funeral de Estado.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos que se han emitido de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

De esta manera tan concreta, el pasado martes 28 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 284 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Victoria regresa tarde a palacio, por lo que se ve en la obligación de aguantar el enfado de José Luis.

Dadas las circunstancias, a la duquesa no le queda más remedio que mostrarse de lo más cariñosa con él, para evitar que surjan en él ciertas sospechas. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Alejo no duda un solo segundo en presentarse ante Luisa, y lo hace con una pregunta que puede llegar a cambiar el curso de su relación, y hacerlo para siempre.

En cuanto al capítulo 704 de La Promesa, cuya última emisión se llevó a cabo el lunes 27 de octubre, observamos cómo Martina hace todo lo que está en su mano para tratar de recomponer su relación con Jacobo. ¿De qué forma? Celebrando una cena íntima. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaba, ni mucho menos.

Ángela decide desahogarse con Alonso y Curro respecto a la complicada situación que tiene con Lorenzo, mientras que empieza a reforzar su vínculo con Beltrán. La señora de Figueroa no tarda en aprovechar la ocasión para ofrecer al joven una generosa dote. Además, Leocadia confirma que Catalina no pudo haber mandado la carta, y no puede evitar tener sospechas de su entorno. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.