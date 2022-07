Rayden confirma a sus fans que ha terminado su nuevo y esperado álbum

Rayden ha sorprendido a sus fans con una noticia muy esperada. El artista madrileño ha anunciado que ha terminado de componer su nuevo álbum de estudio, un disco muy esperado por todos sus seguidores, que no ven el momento de escuchar sus nuevas canciones.

«Hoy he terminado de escribir el disco. Me quedaba una estrofa. Conversaciones de furgoneta de gira y sin querer darme cuenta la he terminado. La última frase que he escrito es «que mi nombre no vuelva rozar tu labio que en boca del falso el halago suena siempre a agravio», comienza el texto escrito por Rayden en su cuenta de Instagram.

Y añade: «Lo hemos celebrado como un alirón. Esta es la primera foto que he recibido de la sesión de fotos del disco. Estoy haciendo una gira para celebrar el XX aniversario y las doce canciones del siguiente disco dan para otra década».

De esta forma, Rayden ha confirmado que su próximo álbum de estudio verá la luz más pronto que tarde. Un disco muy esperado por todos sus fans, con el que como él mismo señala, aún le quedan muchos años de carretera, escenarios y estudio por delante.

El artista está viviendo un gran momento profesional, muy agradecido con todo lo que está viviendo y sobre todo, muy agradecido de tener unos fans incondicionales que le permiten vivir de su sueño, y seguir haciendo cada día lo que mejor sabe hacer: música.

«Y todavía habrá gente que confunda vivir con desfallecer y similitud con indiferencia. Tengo el mejor trabajo del mundo y se me nota en la cara de idiota. Que lo peor que me pase sea no saber hacer un corazón con los dedos. Que lo mejor que me pase sea volver a veros», escribió el artista a través de su cuenta de Instagram.