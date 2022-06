Raúl recibe duras críticas en ‘Sálvame Mediafest’ por este gesto con Alonso Caparrós

El pasado miércoles 22 de junio pudimos disfrutar de la primera edición de Sálvame Mediaset. Un festival que reunía a grandes nombres de la industria musical de nuestro país con los colaboradores más famosos de la televisión. A pesar de que el buen rollo estuvo presente en todo momento, fuimos partícipes de un instante de tensión tras la actuación de Raúl y Alonso Caparrós.

La canción que interpretaron fue Sueño su boca, tema por el que el cantante consiguió alcanzar el estrellato. No es ningún secreto que es bastante complicada de interpretar. Por ello, durante toda la actuación, Raúl estuvo prácticamente por encima de la voz de Alonso Caparrós. Hecho que provocó que diversos colaboradores dieran un toque de atención al artista.

Entre ellos, Miguel Frigenti y Gema López. Un comentario al que terminaron sumándose otros colaboradores como Terelu Campos e, incluso, la propia Adela González. Al ser consciente de cómo se iban desarrollando los acontecimientos, Jorge Javier Vázquez pidió a Raúl que se explicase tras estas acusaciones.

“La canción tiene un registro vocal en el estribillo que es muy elevado y Alonso no llegaba”, comenzó a decir el cantante de Sueño su boca. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Alonso ha cantado una octava más por debajo de la canción. Y él puede decirlo. Ya que todos sabéis tanto pues voy a hablar yo”, espetó.

Lejos de que todo quede ahí, Raúl siguió explicándose: “La cuestión es que cuando tú estás aquí, con este sonido, no es el mismo que el que tienes en casa. En ningún momento he pretendido dejar en la sombra a Alonso”. Una vez el cantante terminó de dar su versión de los hechos, Caparrós aprovechó la ocasión para pronunciarse.

“Yo creo que es una noche muy especial. Esto es un regalo para todos, para mí desde luego lo es”, comenzó diciendo. “Yo estaba encantado de cantar con Raúl. Yo no llego a su tono, pero es que no quiero entrar en polémicas”, reconoció el colaborador. Gema López no tardó en dar un toque de atención a su compañero, al no decir públicamente lo que realmente pensaba.