Raquel Bollo: sus primeras palabras tras haber perdido las formas contra ‘Sálvame’

El pasado martes, Raquel Bollo vivió un instante realmente tenso antes de su participación, como defensora de Alma Bollo y Manuel Cortés, en Supervivientes Tierra de Nadie. La andaluza se vio en la obligación de irrumpir en Sálvame, visiblemente alterada. Y todo por la entrevista que el programa estaba haciendo a Rocío Cortés, hija de Chiquetete.

Es precisamente con ella con quien Raquel Bollo se ha cruzado en los pasillos de Mediaset. En primer lugar, la protagonista de la historia estallo contra Terelu Campos por no haberla defendido. “Vas a ver el programa y me vas a pedir perdón”, aseguró la hermana de Carmen Borrego. Todo ello mientras Belén Esteban trataba por todos los medios de tranquilizarla, pidiéndole que le hiciese caso y no hablase más.

“Habláis de pactos, de menores… Quince años dando el callo… Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente. ¡Sinvergüenzas! Que no me habéis dejado cerrar capítulo en la vida”, espetó Raquel Bollo. “¿Esto es lo que queríais? ¡Espectáculo, pero las demandas siguen! Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais, porque me estoy defendiendo en los juzgados”, añadió.

Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora se fue alterando por momentos: “Me maltrataron mucho y habéis seguido maltratándome psicológicamente. ¡Que me da igual Telecinco y su puta madre, ya está bien! ¡Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!”.

Por la noche, durante su intervención en Supervivientes Tierra de Nadie, Raquel Bollo pidió la palabra a Carlos Sobera. Su objetivo era nada más y nada menos que pedir disculpas: “Esta tarde he vivido una situación desagradable y, después de la presión e injusticia de meses, he explotado, y he explotado de mala manera”.

Es entonces cuando Raquel quiso ir más allá: “Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y, sobre todo, a Telecinco, la cadena que me ha dado muy buenos momentos y la oportunidad de tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante”. De esta manera, decidía zanjar el asunto: “Lo siento muchísimo por las formas”.