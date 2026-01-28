¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 28 al 30 de enero de 2026

Pasapalabra sigue viviendo días históricos y los espectadores esperan con ganas saber quién es el ganador de los más de dos millones y medio de euros que hay acumulados en el bote del programa, siendo Rosa Rodríguez y Manu Pascual, uno de ellos, el que se llevará ese enorme dinero. Para que tengan una gran ayuda, el programa pondrá a cuatro famosos como ayudantes de sus respectivos equipos, que tratarán de conseguir la mayor cantidad de segundos en sus cronómetros.

Jesús Olmedo

El actor se ha convertido, inevitablemente, en uno de los más queridos de nuestro país. Y no es para menos, ya que ha formado parte de un gran número de ficciones que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en muchísimos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Géminis, Venganza de amor o, incluso, Esencia de poder.

Evidentemente, no podemos dejar de mencionar que Jesús Olmedo se metió en la piel de Carlos Granados en la mítica serie Hospital Central y que, recientemente, dio vida a Jaime Berenguer en Sueños de libertad, ficción que se emite de lunes a viernes en Antena 3.

Silvia Abascal no acudía a ‘Pasapalabra’ desde 2019

La actriz es una de las más queridas del cine y las series de nuestro país, debutando con apenas 14 años en el mítico Un, Dos, Tres…, Responda Otra Vez. Después llegarían series como Pepe y Pepa (TVE), para trabajar en títulos tan conocidos como Turno de oficio, El Comisario, Vientos de agua, 48 Horas o La catedral del mar.

En los últimos años ha trabajado en La cocinera de Castamar, Cuéntame cómo pasó y la serie Montecristo, en la que trabaja junto a William Levy. En 2026 estrena la segunda temporada de Entre tierras y Loba Negra, la secuela de Reina Roja.

Gloria Serra vuelve a ‘Pasapalabra’ tras cuatro años

La periodista regresa a Pasapalabra tras mucho tiempo sin pasar por el programa, aunque esta vez lo hace para celebrar los 15 años de Equipo de investigación. El programa de reportajes comenzó a emitirse en Antena 3 con una serie de especiales, pero con el tiempo saltó a las noches de los viernes en laSexta.

Sergio Mur

El actor es uno de los rostros más conocidos de las series de televisión de los últimos años, siendo parte de grandes títulos que han generado audiencias millonarias. Muchos espectadores le recordarán por Sin tetas no hay paraíso, de Telecinco, Cuéntame cómo pasó, en La 1, o Física o química, de Antena 3.

También ha estado presente en grandes producciones como Gran reserva: El origen, 14 de abril. La república, Servir y proteger y Las chicas del cable, uno de los grandes éxitos de Netflix. En 2026 acaba de estrenar El niñero, serie de Netflix en Latinoamérica y que está también disponible en España.