¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 20 al 22 de enero de 2026

El bote de Pasapalabra no deja de crecer y ya pasa de los 2’6 millones de euros, una cantidad que no deja de crecer debido a que Rosa Rodríguez y Manu Pascual no se han llevado todavía el premio, pese a que ambos han estado a un paso en varias ocasiones. La argentina, aunque vive desde que es una niña en Galicia, fue la última en rozarlo con los dedos, pero una sola palabra hizo que perdiese la oportunidad. El concurso renueva a sus invitados famosos, despidiendo a Nerea Barros, Canco Rodríguez, Unax Ugalde y Carolina Ferre, para dar la bienvenida a cuatro nuevos famosos que estarán en el plató desde el día 20 y hasta el 22 de enero de 2026.

Jordi Évole

El polémico periodista acaba de estrenar la nueva temporada de Lo de Évole, su programa de la noche de los domingos en laSexta. En su estreno viajó hasta Londres con Manuel Carrasco para conocer más a fondo al cantante que más entradas vende en nuestro país en los últimos años.

Se trata de su enésima visita al concurso de Roberto Leal, por lo que deberá hacer un buen papel en las pruebas para su equipo, ya que conoce bien la mecánica del concurso. Además, deberá controlar los momentos divertidos, puesto que su cataplexia le puede jugar una mala pasada (como le pasó en Al rojo vivo hace unos días) y podría desmayarse.

Mariola Fuentes

La invitada de Pasapalabra se dio a conocer gracias a la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. Más adelante, la televisión le dio la fama gracias a papeles en series como los de A las 11 en casa, Mis adorables vecinos y Vive cantando. Acaba de estrenar la serie Silencio, que está disponible en el catálogo de la plataforma Movistar Plus+ desde diciembre de 2025.

Luisa Gavasa debuta en ‘Pasapalabra’ como invitada

La actriz es una de las secundarias de lujo de nuestro país, siendo una de las caras más habituales de series y películas, aunque muchos espectadores es posible que no conozcan su nombre, ya que no es una estrella que pase mucho por los medios de comunicación.

Entre sus trabajos destacan títulos como El crack cero, El árbol de la sangre y La Novia, película por la que ganó el Goya a mejor actriz de reparto. En el mundo de las series también la hemos podido ver en Amar en tiempos revueltos, donde estuvo durante 229 episodios, El Ministerio del Tiempo o Las chicas del cable. En teatro, por destacar algunas, ha trabajado en obras como La casa de Bernarda Alba o La calumnia.

Torito

Ha sido reportero en Telecinco en los últimos años en programas como Viva la vida, pero abandonó la cadena en 2022 para comenzar nuevos proyectos. Desde entonces ha comenzado en otras cadenas y proyectos después de años pidiendo una oportunidad para dejar de ser solo reportero de los programas en los que trabajaba.

Tras la cancelación de Sálvame fue uno de los fichajes de Zapeando para arrancar una sección de corazón e intentar ganar algo de audiencia ante la falta de Jorge Javier Vázquez y su equipo. Debido a su buen trabajo desde su llegada se ha convertido en uno de los colaboradores habituales y se ha ganado un puesto importante en el programa, especialmente durante el verano. También ha participado en la última edición de MasterChef Celebrity.