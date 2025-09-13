Quién es Nona Sobo: su edad, su pareja y su verdadero nombre

Muchos son los rostros conocidos que, más allá de su profesión, se adentran en numerosos proyectos que tienen estrecha relación con la televisión. Un claro ejemplo lo encontramos en Bailando con las estrellas, un concurso que reúne a varios famosos que llegan con ganas de superarse pero, sobre todo, pasarlo en grande. Tras el éxito cosechado con la primera edición, Mediaset España ha querido volver a apostar por este sorprendente proyecto. Entre los famosos confirmados, nos encontramos con la joven Nona Sobo. Es el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre su carrera profesional, sin dejar de lado diversos aspectos personales como su edad, su pareja y su verdadero nombre.

La trayectoria profesional de Nona Sobo

Nacida en Tailandia el 2 de marzo de 2000, Nona Sobo – cuyo nombre real es Mariona Soley i Bosch – fue adoptada por una familia catalana, concretamente de la localidad de Caldes de Montbui (Barcelona), cuando apenas era un bebé. Desde muy temprana edad, le llamó mucho la atención el mundo de los focos.

Por ese mismo motivo, la también creadora de contenido en redes sociales no dudó un solo segundo en probar suerte en el mundo del modelaje y la publicidad, donde demostró tener un enorme talento. Pero no todo quedó ahí, ya que también aprovechó la ocasión que se le presentó para adentrarse, de lleno, en el mundo de la interpretación.

En la actualidad vive en Madrid, donde está inmersa en el desarrollo de su carrera como actriz. A sus 25 años, Nona Sobo ha formado parte de numerosos y exitosos proyectos que, inevitablemente, han marcado un antes y un después. Un claro ejemplo lo encontramos en Entrevías, coincidiendo con actores de la talla de José Coronado y Luis Zahera, donde tuvo la oportunidad de meterse en la piel de Irene Sánchez Abantos.

Pero no todo queda ahí, puesto que también ha formado parte del elenco de Bienvenidos a Edén, donde interpretó a Som Sisuk. En la actualidad, la actriz catalana ha querido adentrarse en una nueva aventura, como es la de ser participante de Bailando con las estrellas 2025, concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza en Telecinco.

Su vida personal

Durante un tiempo, Nona Sobo mantuvo una relación sentimental con el empresario Carlos Uraga. Desde su ruptura, la joven ha sido relacionada con varios rostros conocidos. Un claro ejemplo lo encontramos en el futbolista Enric Franquesa, con quien se le vio disfrutar de unas merecidas vacaciones en Ibiza.

Pero no todo queda ahí, puesto que en abril de 2025, Nona Sobo fue fotografiada con el cantante colombiano Sebastián Yatra en actitud cariñosa, lo que desató todo tipo de especulaciones. Sea como sea, es un hecho que la actriz catalana, en más de una ocasión, se ha negado en rotundo a dar ningún tipo de detalle respecto a vida privada, por lo que se desconoce si actualmente tiene el corazón ocupado.