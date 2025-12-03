Quién es Maxx Morando: su edad, de dónde es, por qué se hizo famoso y cómo conoció a Miley Cyrus

No es ningún secreto que, en las últimas horas, el nombre de Maxx Morando está resonando por cuestiones que nada tienen que ver con su pasión, que es la música, sino por algo personal. Y es que se ha dado a conocer una de las noticias más sorprendentes y espectaculares de este último tramo de 2025: Maxx Morando y Miley Cyrus se han comprometido. Después de varios años de noviazgo, los artistas han dado un paso más allá en su relación. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Maxx Morando, pero también recordar diversos aspectos personales como es su edad, de dónde es y, sobre todo, cómo comenzó su historia con la conocida cantante estadounidense.

La trayectoria profesional de Maxx Morando

Nacido el 16 de noviembre de 1998 en Los Ángeles, se trata de un músico que es principalmente conocido por su don con la batería, pero también es compositor y productor. En la actualidad, forma parte de Liily, banda de rock alternativo cuya sede está en Los Ángeles. Antes de formar parte de este grupo, Maxx ya tenía amplia experiencia en la industria musical.

De hecho, entre 2015 y 2018, fue batería de The Regrettes. No solamente destaca por su talento con la música, sino también por la inmensa creatividad que desprende en las artes visuales y en el mundo de la moda. Es más, ha llegado a realizar ilustraciones y animaciones para el merch de Liily. Recientemente, ha colaborado con Miley Cyrus en la producción y coautoría de diversas canciones de la artista.

Por lo tanto, lo que comenzó como una intensa formación musical desde su juventud, en la que participó en una gran cantidad de bandas emergentes, ha hecho posible que, en la actualidad, Maxx Morando sea un músico de lo más versátil, puesto que es un productor, baterista y diseñador verdaderamente impresionante.

Su vida personal

Más allá de su innegable talento por la música, en los últimos años, Maxx ha sido noticia por su relación con Miley Cyrus, que comenzó en verano de 2021. Los dos se conocieron después de que varios amigos en común organizasen una cita a ciegas, aunque, en alguna entrevista, la artista explicó lo que realmente sucedió: «Ciega para mí y no realmente para él».

A finales de ese mismo año, hicieron su primera aparición pública en un evento de moda. En abril de 2022, fueron vistos en Los Ángeles en actitud cariñosa. Con el tiempo, su relación comenzó a estrecharse cada vez más, hasta tal punto que, en 2024, dieron el paso de mudarse juntos a Malibú.

En diciembre de 2025, la pareja anunció su compromiso. Esta noticia comenzó a rumorearse cuando Miley Cyrus apareció en la alfombra roja de la premier de Avatar: Fire and Ash con un anillo de diamantes. Muchos interpretaron que se trataba de un anillo de compromiso, y estaban en lo cierto. A pesar de la diferencia de seis años entre ellos, eso no ha sido un obstáculo en ningún momento. De hecho, tienen claro que eso les aporta diferentes perspectivas de la vida.