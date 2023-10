Quién es Lucía Gil, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

Dúos increíbles ha regresado a La 1 de Televisión Española de la mano de su segunda edición. Un estreno muy esperado por todos donde el público ha tenido la oportunidad de conocer a Lucía Gil, una de las concursantes del equipo junior que cuenta con un pasado muy Disney.

Una trayectoria artística que, a pesar de su juventud, cuenta con un extenso currículum. Pues, no solo ha conquistado a todos con su música, también ha dejado claro que no hay papel interpretativo que se le resista. Por ello, si no sabes quién es Lucía Gil, no te preocupes. ¡Te la presentamos!

Su carrera profesional

Nacida el 29 de mayo de 1998 (25 años) en Madrid, Lucía Gil Santiago comenzó su andadura televisiva a los siete años. Fue entonces cuando participó en cuatro ediciones consecutivas del concurso Veo Veo, el cuál ganó durante tres años seguidos. Tras ello, formó parte de la primera edición de My Camp Rock, programa de Disney Channel España, y ganó.

Sus primeros pasos como actriz los dio en el año 2009 y lo hizo para la serie de Gran Reserva, de TVE. Su relación con Disney y el ser ganadora del concurso la llevó a participar en la banda sonora de la película Camp Rock 2: The Final Jam, con la versión en español de la canción You’re My Favorite Song. Además, formó parte de la banda sonora de Toy Story 3 con la canción Cuando estamos juntos y dobló la voz a Molly, la hermana de Andy.

En el 2011 protagonizó su primera ficción en Disney, La gira. Un paso importante en el mundo de la interpretación que le abrió las puertas, posteriormente, a formar parte del elenco de ficciones como Violetta, The Avatars, XQEsperar, Yo quisiera, Wake Up, Servir y proteger y Las invisibles.

Por otro lado, ha sido invitada de concursos televisivos muy populares en la parrilla televisiva española. Pero, también ha sido concursante de programas como Tu cara me suena 6 y El sabor es ciego VIP. Todo ello sumado a su labor en obras de teatro, donde destaca su papel en La llamada, donde da vida a Susana Romero desde el 2017.

Su lado más personal

A nivel personal, Lucía Gil cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram. Una plataforma donde mantiene un contacto más cercano con su público y en donde comparte un poco más de su día a día, tanto profesional como íntima.

Por otro lado, en el ámbito amoroso, han sido varias las parejas que ha tenido la artista con el paso de los años, todas ellas anónimas. Instantáneas que acostumbraba a compartir en sus redes sociales, pero que ha terminado eliminando de su perfil. Sin embargo, actualmente, todo parece indicar que la joven se encuentra soltera.