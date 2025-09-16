Quién es Fernando Cattori: su edad, su pareja y biografía de Benito en ‘El verano en que me enamoré’

El verano en que me enamoré se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de Prime Video, y a las pruebas nos remitimos. Basada en la exitosa saga literaria de Jenny Han, los suscriptores de la plataforma de pago han tenido la oportunidad de ver en pantalla la historia de un triángulo amoroso que no está dejando indiferente a nadie. Pero, sin lugar a duda, la temporada que más emociones está generando es la tercera. De hecho, han sido en estos nuevos episodios donde hemos podido conocer a nuevos personajes, entre ellos, Benito. El joven, interpretado por Fernando Cattori, se ha presentado como el nuevo interés amoroso de Belly tras su llegada a París.

La protagonista ha dejado claro que quiere dejar atrás lo vivido, sentimentalmente, en Cousins. Pues, Conrad fue su primer amor y Jeremiah la pareja con la que casi pasa por el altar. Por ello, Benito ha sido la nueva apuesta de la protagonista. De esta manera, y teniendo en cuenta que el final de El verano en que me enamoré está más cerca de lo que nos gustaría, realizamos un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal de Fernando Cattori. ¡Te lo presentamos!

Su lado más profesional

Nacido en la Ciudad de México, en 1999, Fernando Cattori es un actor que está comenzando su carrera en el mundo audiovisual. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, pero su pasión siempre estuvo relacionada con la actuación. Por ello, apostó por perseguir su sueño y comenzó a formarse en instituciones reconocidas como Casa Azul, CADAC, la New York Film Academy y la Geffen School of Drama en Yalex.

Trabaja como actor, director, fotógrafo y editor. Debido a que está empezando en el medio artístico, no cuenta con un currículum de ficciones muy extenso. De hecho, su fichaje por El verano en que me enamoré se ha convertido en la cumbre de su popularidad. Pues, el joven se ha unido a la trama para dar vida a un personaje de raíces mexicanas. Un joven que, como comentábamos en líneas anteriores, tiene un romance con la gran protagonista. ¿Será él la elección final de Belly?

Según se ha podido saber, dirigió el videoclip Nacimos Llorando, de Rubio. Un proyecto cuyo resultado le ha llevado a estar nominado al Latin Grammy 2024, en la categoría de video musical de formato largo. Asimismo, se ha unido al equipo de proyectos como Contigo en el futuro y Príncipes Salvajes.

Su lado más personal

En redes sociales, Fernando Cattori se presenta como un joven muy cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 105.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, también publica fotografías y momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel personal, el joven se muestra con un chico muy reservado con su vida privada. No ha presentado a ninguna pareja sentimental de manera pública. Pero, ha indicado en varias entrevistas que es gay y que está centrado en su carrera profesional.