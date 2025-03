Borja González se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes sorpresas de Supervivientes 2025. Y siendo honestos, no es para menos. En las últimas semanas, Mediaset ha ido confirmando la lista de concursantes, pero no quiso completarla, puesto que quisieron guardarse varios ases bajo la manga. A pesar de los esfuerzos, hay algo que no han podido evitar: que esos concursantes que no habían confirmado se vieran las caras con el resto de compañeros – y la prensa – en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras. De esta forma, se ha podido saber que el que fuese concursante de la séptima edición de La isla de las tentaciones no ha dudado un solo segundo en aprovechar esta importantísima oportunidad que, desde luego, va a marcar un antes y un después en su vida. Así pues, es el momento perfecto para conocer más detalles sobre Borja: su nombre completo, su pareja, cuántos años tiene y por qué se hizo famoso.

Su carrera profesional

Debemos tener en cuenta que, mucho antes de alcanzar la fama, Francisco de Borja –que es su nombre completo- ha trabajado como camarero, como auxiliar de seguridad de conciertos, como portero de discoteca y hasta ha sido militar. Algo que reconoció en una respuesta a un hater: «Siempre tengo a cuatro o cinco amargados o envidiosos, no sé cómo catalogarlos, que me ponen que ‘vivo del cuento, otro que no da un palo al agua’. Llevo desde los 16 años trabajando», aclaró.

«No he dejado el trabajo nunca, nunca he estado en el paro», reconoció. En la actualidad, Borja González es guardia civil, aunque desde hace unos cuantos meses está disfrutando de una excedencia para poder dedicarse tanto a su hijo como a las redes sociales, donde acumula más de medio millón de seguidores.

Respecto a su nueva etapa como influencer, el valenciano no ha dudado en reconocer lo siguiente: «Yo ahora que lo veo desde dentro, sé que lleva muchísimo tiempo. Es difícil porque hay mucha gente que quiere vivir de ello y no puedo. Para mí es como un trabajo, como otro cualquiera».

Pero si hay algo que marcó un antes y un después a nivel profesional ha sido su participación, junto a su pareja Ana, en la séptima edición de La isla de las tentaciones. Gracias a este paso, a ambos les surgieron un gran número de oportunidades profesionales: «Nos ha cambiado la vida porque podemos dedicarnos mucho a las redes, hemos tenido suerte», confesó la pareja en una entrevista.

Su lado más personal

El valenciano, de 31 años, sigue manteniendo una relación sentimental con Ana López, con quien participó en La isla de las tentaciones 7. Lo hicieron para demostrar que estaban hechos el uno para el otro. Los dos consiguieron superar la prueba con creces, hasta tal punto que nos regalaron una de las hogueras finales más bonitas de la historia del programa.

Pero no todo quedó ahí, ya que este programa presentado por Sandra Barneda les cambió tantísimo la vida que, poco después de poner punto y final a esta aventura, Ana se enteró de que estaba embarazada. Fue en el verano de 2023, semanas después de regresar de República Dominicana y tan solo un tiempo antes de cumplir los 30 años. A finales de febrero de 2024, la pareja dio la bienvenida a su hijo Luca, que se ha convertido en su mayor orgullo y en el eje de sus vidas.

Borja González fue uno de los afectados por la DANA

A pesar de que han sido meses verdaderamente maravillosos tanto para Borja como para su pareja desde su participación en La isla de las tentaciones, hay que saber que no todo ha sido sencillo. Ni mucho menos. ¿El motivo? Borja y Ana viven en una de las zonas más afectadas por la DANA, por lo que fueron testigos directos de una de las mayores pesadillas que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años.

A través de historias en Instagram, cuando conseguían cargar sus teléfonos móviles puesto que la luz y el gas se iban con cierta regularidad, Borja iba comentando lo que estaba sucediendo: «Hemos perdido el coche y la moto, pero damos gracias de estar bien. Esto es una catástrofe», Ana, por su parte, también mantenía informados a sus seguidores de lo que estaba sucediendo a su alrededor: «Está siendo una pesadilla. Cada vez más víctimas en medio de las calles. Los negocios de mis familiares, amigas y viviendas se han destruido, no quedan paredes». ¡Una tragedia!