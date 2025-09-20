‘La Promesa’: ¿cuántos capítulos quedan para el final de la serie diaria?

No es ningún secreto que La Promesa continúa imponiéndose en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular ficción diaria de época aterrizó en la cadena en el 2023 y, desde entonces, ha logrado convertirse en una de las producciones estrella del grupo de comunicación. Pues, estamos ante una historia de romance que combina ingredientes como el misterio, los secretos y la traición. Una trama que atrapa desde el primer momento y que ya ha sumado varias temporadas a sus espaldas. Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas. Como los fans saben muy bien, la producción ha sido víctima de varias bajas en su elenco. Una serie de movimientos que han provocado ciertas reacciones en la audiencia.

Uno de los adioses más inesperados, como ya es bien sabido por todos, fue el de Jana, la gran protagonista de la serie. Sin embargo, a su muerte en la trama le siguieron el encarcelamiento de Cruz como responsable y la marcha de Rómulo. Y es que, el querido mayordomo, interpretado por Joaquín Climent, se ha marchado también del palacio. Desde que comenzó la ficción, se han emitido más de 600 capítulos, una serie de entregas que han sido divididas en cuatro temporadas. Pero, la gran pregunta que los espectadores de la cadena se están haciendo es la misma. ¿Queda mucho para el gran final?

De momento, el grupo de comunicación no ha dado ningún tipo de información relacionada con el final de la serie. A pleno mes de septiembre, la producción sigue posicionándose como uno de los contenidos más vistos de La 1 de Televisión Española. Además, se ha asegurado su continuidad en este 2025.

Como bien saben los fans, la temporada 1 concluyó de manera oficial el pasado junio del 2023. La temporada 2 hizo lo propio en noviembre de a finales del 2023. Todo ello para iniciar su tercera temporada en 2024, que estuvo casi un año en emisión. Asimismo, la temporada 4 comenzó en diciembre del pasado año y tiene previsto seguir así hasta finales del 2025.

Por lo tanto, y sin ningún tipo de confirmación por parte de RTVE, es complicado saber cuántos capítulos quedan para el final de la serie española. De momento, y según citan varios medios, su emisión está asegurada hasta diciembre de este año. Pero, se desconoce si La Promesa también formará parte de la parrilla televisiva del 2026.

¿Cómo y dónde ver ‘La Promesa’, serie de TVE?

Como los espectadores de La 1 de Televisión Española saben muy bien, la producción se puede ver en la cadena líder de RTVE, de lunes a viernes a las 17:15h (hora antes en el archipiélago canario). Pero, en el caso de querer ver la ficción en formato online, también es posible.

El espectador tan solo tiene que dirigirse hasta la página web de RTVE Play o descargarse la app. De esta manera, puede ver los episodios emitidos en antena dónde y cuándo quiera. Siempre con la mejor calidad de imagen. ¡No te lo puedes perder!