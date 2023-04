‘La Promesa’, capítulo 83: Alonso toma una drástica decisión

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 82 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Curro ha tratado de averiguar toda la verdad respecto a sus padres.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 83 de La Promesa. Así pues, hemos podido ver cómo Alonso no ha dudado en informar a Cruz que no está dispuesto a despedir a los cocineros. A pesar de lo que pueda llegar a decidir la marquesa. Él ya ha tomado esa decisión y está dispuesto a defenderla a como dé lugar.

Tras la conversación que tuvo Cruz con Curro para que no indagase más en su pasado, el joven descubre una verdad que cambia su vida para siempre. Una información que tiene una estrecha vinculación con Lorenzo y su supuesta paternidad. Es más que evidente que estamos ante un punto de inflexión en esta temporada.

La Promesa tiembla con la discusión entre Cruz y Alonso.

Simona y Candela temen ser despedidas por el Marqués.

Curro cada vez confía más en la idea de que Lorenzo no es su padre. No te pierdas el capítulo de hoy de #LaPromesa, a las 16:30 en La1 y en @rtveplay pic.twitter.com/qaS2ISMz9k — La 1 (@La1_tve) April 25, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pía y Rómulo continúan tratando de saber el motivo por el que Gregorio se está comportando de esa forma con el mayordomo. Pero, por el momento, no logran ninguna información que les pueda servir. Todo ello mientras la relación entre Gregorio y Pía parece mejorar por días.

Por si fuera poco, observamos cómo el duque de los Infantes ha dejado muy claro a Alonso que no quiere que su hija contraiga matrimonio con Manuel. ¿El motivo? Que los Luján “son unos sinvergüenzas”, ya que le han ocultado la ruina económica en la que se encuentran. ¡Es evidente que se quieren emparentar con ellos por puro interés! El marqués no tarda en exigirle que retire esa grave acusación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.