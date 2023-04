‘La Promesa’, capítulo 82: Curro trata de averiguar la verdad sobre sus padres

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 81 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Jana ha decidido curar las heridas de Curro tras la paliza de su padre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 82 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jana ha conseguido sembrar ciertas dudas en Curro, que ha empezado a iniciar la búsqueda de la verdad respecto a su procedencia. Cruz y Alonso han tenido una fortísima discusión en la que han sacado a relucir rencillas del pasado.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo parece que el enlace matrimonial de Jimena y Manuel parece transcurrir sin ningún tipo de problema. Algo que produce muchísima impotencia no solamente en el propio Duque de los Infantes, sino también en Jana. Los novios se muestran verdaderamente felices pero, sobre todo, enamorados.

Curro continúa teniendo serias sospechas de que Lorenzo, en realidad, no es su padre. ¡Y es que no se parecen en nada! Aunque ha tratado de buscar toda la información posible, parece que su esfuerzo no ha sido suficiente. El joven, desesperado, ha confesado a su tía Cruz lo que está pasando por su cabeza. Ella trata de que descarte esa idea lo antes posible.

Jana se muestra verdaderamente feliz de que Curro esté empezando a sacar sus propias conclusiones. A pesar de todo, lo cierto es que María Fernández no termina de fiarse de sus intenciones.