‘La Promesa’, capítulo 354: Cruz decide chantajear a Pelayo

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 353 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la confesión de Pelayo, inevitablemente, ha caído como una auténtica bomba en palacio. Todo ello mientras Catalina se muestra dispuesta a todo para intentar retenerlo. ¡No le importan las consecuencias!

Salvador es absolutamente incapaz de retener a María Fernández por su nuevo trabajo por lo que no tardan en surgir nuevas inseguridades en él. Algo que también ocurre con Lope, tras haber hablado con Vera sobre los constantes cumplidos que le hace Santos. Simona, por su parte, descubre que Virtudes tuvo otro ataque.

Tanto ella como Candela no tardan en llegar a una conclusión muy concreta: lo que le ocurre tiene algo que ver con el último viaje que ha realizado. Blanca Palomar no tarda en involucrarse de lleno en la vida de Manuel. Lo hace con un objetivo: poner al joven las cosas mucho más fáciles respecto a su relación con Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 354 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro se quiere marchar para combatir en la guerra de Europa. Una revelación que no tarda en dejar sin palabras a todos, ya que tachan esta decisión de impactante pero, sobre todo, de descabellada.

Ni Alonso, ni Rómulo ni Jana son capaces de hacer que Curro cambie de opinión. Martina, en cuanto se entera de este plan, siente un profundo dolor. Todo ello mientras Manuel da el paso de trazar un plan junto a Blanca Palomar para desagrado de la Marquesa de Luján. Ésta, por su parte, da el paso de chantajear a Pelayo con contar la verdad sobre su llegada a palacio.

El Conde de Añil, por lo tanto, se ve en la obligación de ceder ante Cruz. En cuanto a Petra, observamos cómo ha descubierto que doña Pía continúa con su hijo en palacio, mientras que Ricardo se propone resolver este asunto a la mayor brevedad posible. El nuevo lacayo cambia de estrategia y decide disculparse con Vera para que las cosas entre ambos se calmen. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.