‘La Promesa’, capítulo 353: Alonso hace un sorprendente descubrimiento sobre Curro

La Promesa, inevitablemente, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 352 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana cree que las cosas con Manuel, a pesar de todo, están en su mejor momento. En cuanto al hijo de los Marqueses de Luján, empieza a estar convencido de que su madre no va a consentir que tenga una relación con ella. ¡Ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo la declaración de amor entre el Conde de Ayala y Margarita ha afectado muchísimo a Martina. La joven no tarda en enfrentarse como nunca a su madre y ésta acaba dándole un bofetón. Curro no puede evitar preocuparse por Martina, pero ésta no lo ve con buenos ojos.

Santos hace muy buenas migas con Petra, pero no tanto con Lope. Y todo porque no oculta el profundo interés que siente hacia Vera. El cocinero no tarda en enfrentarse a él, en busca de explicaciones. Simona y Candela siguen muy preocupadas por Virtudes, ya que ha sufrido un nuevo e inesperado ataque.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 353 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la confesión de Pelayo ha caído como una auténtica bomba en palacio. A pesar de todo, Catalina se muestra dispuesta a todo para tratar de retenerlo, sin importarle en absoluto las consecuencias.

Salvador no puede retener a María Fernández por su nuevo trabajo. Inevitablemente, surgen nuevas inseguridades en él. Lope empieza a sentir lo mismo, sobre todo tras haber hablado con Vera sobre los cumplidos que le hace Santos. Simona descubre que Virtudes tuvo otro ataque, por lo que tanto ella como Candela llegan a la conclusión de que lo que le ocurre tiene que ver con su último viaje.

Blanca Palomar no duda un solo segundo en involucrarse, de lleno, en la vida de Manuel. Lo hace para ponerle las cosas mucho más fáciles respecto a su relación con Jana. Alonso descubre algo que tiene una estrecha relación con los intereses de Curro. Llega un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta historia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.