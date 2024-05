‘La Promesa’, capítulo 350: Pelayo confiesa toda la verdad a Catalina

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que pase lo que pase ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 349 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo, a pesar de los esfuerzos, la relación entre Pelayo y Catalina no mejora. Todo empeora por momentos cuando el Conde acaba descubriendo que a la joven le han tendido una trampa.

Vera no tarda en darse cuenta de que Lope está destrozado tras la ruptura. El cocinero se encuentra tan tremendamente mal que el nivel de sus platos empeora considerablemente. Virtudes, a pesar de todo, se muestra cada vez más integrada en palacio. Todo ello mientras Simona no puede evitar seguir muy preocupada por ella.

Tras la petición de su mujer, Alonso trata por todos los medios de echar al Conde de Ayala de palacio. Lo que no esperaba es que la reacción del padre de Feliciano fuese tan inesperada pero, a la vez, tan humillante. Blanca Palomar parece haber tenido una gran idea para poner solución a la enorme tensión que hay entre Jana y Manuel.

👒 #LAPROMESA @lapromesa_tve firmó 1.329.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA). ➡️ Congregó a un 937.000 espectadores de media y el 11.7% de cuota.#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/yRw2m4fgLQ — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 7, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 350 de la serie diaria La Promesa. Así pues, observamos cómo Lorenzo ha descubierto que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador. Por lo tanto, a pesar de las constantes amenazas por parte del capitán, el Conde da el paso de contar toda la verdad a Catalina.

Alonso no puede evitar mostrarse profundamente furioso con Ayala, pero es consciente de que debe apaciguar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Martina no parece muy dispuesta a dar ese paso. Candela no ha conseguido que Virtudes le cuente la verdad, por lo que Simona decide confrontarla abiertamente. Al fin y al cabo, ya saben que no visitó a Antoñito, por lo que quieren la verdad.

Vera, finalmente, desvela a María Fernández la procedencia del dinero. Esto hace posible que la reconciliación con Lope esté mucho más cerca. Diego no mejora y Petra trata de malmeter contra Pía. Ricardo no tarda en pararle los pies, al ser consciente de las graves consecuencias de sus actos. No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.