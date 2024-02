‘La Promesa’, capítulo 301: Jana, en shock tras descubrir que Alonso es el padre de Curro

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar de los capítulos 299 y 300 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro y Jana han empezado a compartir mucho más tiempo como hermanos, sin que nadie sospeche sobre su verdadero vínculo. El joven, además, ha querido hacer una petición concreta, que es hablar con Teresa tras la muerte de Feliciano.

El Conde de Ayala dio el paso de retomar su viaje de negocios por Europa, por lo que todos empiezan a sentirse tremendamente aliviados. A pesar de la alegría, todos se quedan impactados al ver cómo el Conde ha regresado sin previo aviso. La Marquesa de Luján le ha invitado a pasar una larga temporada en palacio junto a todos ellos.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina sigue sin ser consciente de los malvados planes de Jerónimo y Pelayo. Éste, por su parte, se resiste por completo a ceder a las constantes presiones de Mr Cavendish. Curro, por su parte, continúa convaleciente como consecuencia de lo ocurrido en la cacería.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 301 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jana se queda completamente sin palabras tras descubrir que el padre de Curro es el Marqués de Luján. Por lo tanto, la doncella decide escapar y buscar refugio en la cabaña de Ramona. En palacio, todos tratan de cubrir esa ausencia hasta que ocurre algo verdaderamente inevitable.

Ayala continúa esparciendo diversos comentarios un tanto hirientes en palacio. En esta ocasión, la víctima es Martina tras romper su compromiso con Antonio de Carvajal y Cifuentes. María Fernández, por su parte, trata de animar a Lope para que se sincere, de una vez por todas, con Vera. Pero, aun así, no es capaz de decidirse.

Por si fuera poco, la mejor amiga de Jana no puede evitar fantasear con lo que haría con el dineral que ha encontrado. Algo que provoca que sus compañeros también empiecen a imaginárselo. El Marqués de Luján no logra que Catalina cambie de opinión respecto a su boda mientras que Pleayo, tras recibir una carta de lo más misteriosa, ha propuesto a Catalina pasar unos días en un balneario. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.