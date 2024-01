‘La Promesa’, capítulo 281: Catalina se reconcilia con Pelayo

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 280 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Abel, finalmente, ha conseguido su objetivo. ¿En qué consistía exactamente? En descubrir la identidad del ladrón del reloj que pertenecía a Lorenzo. ¡Se queda sin palabras!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 281 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz está tremendamente indignada al saber que Leonor se ha marchado a Estados Unidos sin despedirse de ella. Y que lo ha hecho, además, con la complicidad de Alonso.

A pesar de todo, Leonor ha querido dejarle una carta que hará que Cruz se reconcilie con ella. A pesar de saber que Jerónimo es el verdadero culpable del robo del reloj de Lorenzo, la Marquesa de Luján no ha readmitido a María Fernández. Pelayo, por su parte, ha pedido discreción con su ayudante, pero el servicio no tardará en saberlo todo.

Como era de esperar, Curro trata de mediar con Alonso para que acepte que Mr Cavendish vuelva a pisar el palacio para hacer nuevos negocios. El joven le da una serie de argumentos de peso, incluso Manuel ha apoyado el cambio de parecer que ha experimentado el Marqués de Luján.

Catalina no puede evitar sentirse profundamente feliz tras la reconciliación con Pelayo. Todo ello mientras Simona no puede evitar echar de menos a Candela tras su reciente partida. En cuanto a Vera, no tarda en hacer una sugerencia a Lope en cocinas y él acepta. El joven no tiene ni idea de lo que la doncella está sintiendo por él.

Abel no duda un solo segundo en mostrar su apoyo incondicional a Jana, que está profundamente destrozada tras la injusticia con María Fernández. Eso sí, Manuel no tarda en colarse en la habitación de la doncella cuando no hay nadie para dejarle un curioso regalo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.