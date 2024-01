No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 279 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Feliciano ha decidido dar uno de los pasos más importantes de su vida tras habérselo consultado a Rómulo. ¿En qué consiste, exactamente? En pedir matrimonio a Teresa.

Feliciano se ha lanzado y ha pedido matrimonio a Teresa 💍 #LaPromesa ⭕ https://t.co/HG2b5EkTqz pic.twitter.com/bBKg6t8hwO — La Promesa (@lapromesa_tve) January 29, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 280 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo, finalmente, Jana ha conocido al padre de Abel y no tarda en darse cuenta de que algo esconden. Una sospecha que también tiene Manuel, ya que ve en ellos una extraña relación.

Teresa, por su parte, ha aceptado la propuesta de matrimonio de Feliciano, que no solamente ha conseguido el beneplácito de Petra sino también la alegría de todos y cada uno de sus compañeros de trabajo en palacio. Por lo tanto, ¡podremos disfrutar de una nueva boda! Leonor no tarda en despedirse de todos.

¡El padre de Abel está en #LaPromesa! ¿Qué es eso tan importante que tiene que tratar con su hijo? ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/DfjBzdNF4M — La Promesa (@lapromesa_tve) January 29, 2024

Así pues, acompañada de su padre, la joven vuelve a abandonar el palacio para poner rumbo a Estados Unidos y cumplir, de una vez por todas, su sueño de trabajar en la moda. Simona, por su parte, da el paso de aconsejar a Catalina que vuelva a hablar con Pelayo con el objetivo de aclarar en qué punto está su relación tras la propuesta matrimonial que fue fallida.

En el instante en que lo hace, parece que él va a decirle algo que no está para nada dispuesto a escuchar. María Fernández sueña con el momento de regresar a palacio. Algo que está cerca de lograr porque, por fortuna, parece que Abel ha encontrado el nombre del ladrón, y no tardan en denunciarle. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.