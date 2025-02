‘La Promesa’: el actor que llega a la serie dispuesto a cambiar la trama

La Promesa se ha convertido en una de las series líderes de las tardes, en dura pelea con Sueños de libertad (Antena 3), aunque por horario de emisión nunca coinciden en franja de competencia. Pese a los buenos datos, la ficción histórica de TVE sigue reforzándose y acaba de presentar a los espectadores a un nuevo personaje, en concreto a un joven llamado Jacobo, que promete ser uno de los protagonistas de las tramas de los próximos meses.

Los fans de la serie recordarán que su primera y fugaz aparición fue acompañando al personaje de Martina en una fiesta organizada por Curro y Ángela. Este apuesto joven está interpretado por Gonzalo Ramos, un actor que es posible que por su nombre no sea reconocido por muchos, pero su cara es familiar para millones de personas gracias a series como Física o química, Amar en tiempos revueltos, Acacias 38 y 4 estrellas, entre otras. Aunque por el momento no se sabe qué ocurrirá con su trama, todo apunta a que podría ser el futuro marido de Martina, causando un importante shock en Curro, con el que siempre ha tenido una complicada relación. De esta manera, cada uno tendrá sus respectivas parejas, abriendo las puertas a posibles celos, pese a que no tienen una relación amorosa.

Conocido antes de llegar a ‘La Promesa’

Pese a que desde hace tiempo que no protagoniza una serie de grandes audiencias, Ramos es un actor que tiene una importante carrera, especialmente en el mundo de las series. Debutó, como la gran mayoría de intérpretes, haciendo pequeños papeles en series como MIR, Los hombres de Paco y Hospital Central.

Fue en el año 2008 cuando entró de lleno en el reparto de Física o química, serie en la que comenzó teniendo un papel fijo, aunque discreto en un primer momento, pero que más adelante fue ganando importancia. Julio, el nombre de su personaje, se convirtió en uno de los principales junto a los de Úrsula Corberó, Angy, Javier Calvo o Maxi Iglesias durante las primeras cinco temporadas.

Pese a que pertenece a una generación de actores que más tarde han llegado a triunfar en series internacionales y películas, especialmente gracias a plataformas como Netflix, su carrera ha sido más discreta hasta ahora. Desde 2011 ha participado en otras series como Amar en tiempos revueltos, Acacias 38, Ciega a citas, Néboa, Servir y proteger y otras muchas. A este currículum ahora tiene que añadir La Promesa.

En el cine ha llegado a trabajar en numerosas películas, estrenando en el año 2023 Reflejo y en 2024 Papá por sorpresa. Como nota curiosa, también fue protagonista en el año 2017 del videoclip de la canción La casa no es igual, en el que aparecía con una entonces jovencísima Adriana Torrebejano.