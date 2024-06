El productor de Rihanna, Beyoncé y Justin Bieber, acusado de violación por una cantante

Nombres como el de Rihanna, Beyoncé y Justin Bieber han vuelto acaparar los titulares de varios medios, pero, en esta ocasión, no ha sido por el lanzamiento de un nuevo trabajo musical. Según se ha informado, The-Dream, productor musical de estrellas como las anteriormente citadas, ha sido acusado de violación, agresión sexual y tráfico sexual.

La encargada de alzar su voz y contarle al mundo su verdad ha sido una mujer holandesa, Chanaaz Mangroe, que, al parecer, trabajó en el pasado con The-Dream. Un terrible suceso que la marcó a nivel profesional y personal.

La víctima ha presentado la denuncia este pasado martes 4 de junio en un tribunal de California. Asimismo, y lejos de citar solamente al productor, también ha nombrado al sello de The-Dream Contra Paris y a Epic Records por tráfico sexual.

Según ha explicado Chanaaz Mangroe, su trato laboral con el productor tuvo lugar en el 2015. Por aquel entonces, ella quiso trabajar con él para que la ayudase a grabar su primer disco. Pero, lo que jamás se imaginó fue que The-Dream la forzaría a mantener relaciones sexuales.

La artista ha revelado que el productor le dijo que tenía que hacerlo porque era «parte del proceso». Una experiencia terrible a la que se sumó la gran manipulación emocional que sufrió. Asimismo, la cantante ha acusado al productor bajo su nombre real, Terius Adamu Ya Gesteelde-Diamant.

En la denuncia, Chanaaz Mangroe ha señalado que fue agredida física y sexualmente de manera reiterada y que, en una ocasión, la estranguló y amenazó. Además, supuestamente, cuando le contó lo sucedido a su sello, Epic Records, este hizo caso omiso y le incitó a seguir trabajando con él.

Por consiguiente, Mangroe denuncia que un año después, en el 2016, perdió su contrato porque The-Dream no llegó a entregar nunca las grabaciones al sello. Por su parte, y debido a que la polémica ha dado el salto a nivel global, el productor ha querido defenderse y negar rotundamente dichas acusaciones.

«Estas afirmaciones son falsas y difamatorias», ha comenzado diciendo el productor de Rihanna. «Me opongo a todas las formas de acoso y siempre he trabajado por ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales. Soy una persona comprometida con tener un impacto positivo en mis compañeros artistas y en el mundo en general, y me siento profundamente ofendido y triste por estas acusaciones», agrega.

A nivel profesional, cabe señalar que, The-Dream ha estado tras las producciones de grandes hits musicales. De hecho, en su curriculum figuran hits como Umbrella, de Rihanna, Single Ladies y Break My Soul, de Beyoncé, Baby, de Justin Bieber, o Touch My Body, de Mariah Carey.