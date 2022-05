La primera semifinal de Eurovisión ya está aquí y son 17 los países que compiten por hacerse un hueco en la gran final que se celebrará en Turín el próximo 14 de mayo de 2022. Después de un sorteo en el que se decidió el orden de actuación de los 35 países que compiten en las semifinales, la primera gran cita de este festival. Sigue en directo las actuaciones y la última hora de la primera semifinal de Eurovisión 2022.

Primera semifinal de Eurovisión 2022, en directo

La quinta actuación es de Eslovenia

La banda LPS, que llevan en activo desde 2018, consiguieron hacer realidad uno de sus mayores sueños: participar en ‘Eurovisión 2022’. Lo hacen con una canción de lo más pegadiza titulada ‘Disko’. La puesta en escena nos evoca a una fiesta de graduación estadounidense, donde una bola de discoteca es la auténtica protagonista en el escenario.

The adorable kids from 6th form made a record and are now performing LIVE on the #Eurovision stage 🇸🇮 Live your best life LPS 💙 #ESC2022 pic.twitter.com/YuiacyLw1x — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022



Suiza, cuarto país en actuar en la primera semifinal

Marius Bear es el artista que defiende la propuesta suiza este año, con una canción verdaderamente íntima y personal como es ‘Boys Do Cry’. El artista presenta una vestimenta en la que predomina el color negro, mientras que la puesta en escena se caracteriza por el juego de luces blancas. Un pequeño detalle queda reflejado en el escenario, y es ese corazón roto que lleva cosido en su chaqueta. Sin duda, ha estado sensacional.

A stripped back, classy performance from Switzerland’s lovely Marius Bear 🇨🇭 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/seoCyzFbMH — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022



Monika Liu, de Lituania, es la tercera en actuar

La artista lituana interpreta ‘Sentimentai’, luciendo un vestido verdaderamente sorprendente, que hace que brille aún más sobre el escenario del PalaOlímpico de Turín. Monika Liu tiene un gran carisma y una voz angelical. Factores que ha sabido reflejar a la perfección en la puesta en escena donde solamente se encuentra ella, sin ningún otro elemento. ¡Es fantástica!

Say hello to slinky, sparkly Lithuanian singing sensation Monika Liu! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/VVUlmIklSs — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Letonia, segundos en actuar en esta semifinal

La banda Citi Zēni, que se caracteriza por transmitir mucho buen rollo con sus canciones, consiguieron el pase directo a Turín para representar a Letonia en ‘Eurovisión 2022’ con este ‘Eat Your Salad’. Los integrantes del grupo, vestidos con colores llamativos, han convertido el escenario del PalaOlímpico de Turín en una auténtica fiesta. Finalizan su actuación con un «Gracias Europa. ¡Letonia! Esperamos que os sintáis orgullosos».

Trust us, you’ll all be singing this tomorrow while separating your plastics and your cardboard #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/re0oH1dozf — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Albania es el primer país en actuar

“Europe! Make some noise!” Así de enérgica empezaba Ronela Hajati, representante de Albania en ‘Eurovisión 2022’, su actuación. Desde el primer momento, la joven llamó la atención con su canción titulada ‘Sekret’. La puesta en escena no es la que muchos esperaban pero su energía y su carisma se han convertido en la combinación perfecta para empezar este festival.

Los presentadores dan la bienvenida

Alessandro Cattelan, Mika y Laura Pausini son los encargados de conducir las tres galas de ‘Eurovisión 2022’ desde el PalaOlímpico de Turín. Los tres se muestran verdaderamente emocionados por esta oportunidad y, sobre todo, por decir ese ya mítico: “Let the Eurovision Song Contest Begin!”. Los presentadores han recordado la victoria de Maneskin del pasado año y, además, han explicado a los espectadores cómo pueden votar a sus favoritos.

¡Comienza la primera semifinal de ‘Eurovisión 2022’!

Uno de los tres eventos más esperados de este certamen acaba de comenzar. Entramos de lleno en el PalaOlímpico de Turín, estadio que acoge esta edición del festival de ‘Eurovisión’. Esta noche conoceremos qué 10 países de los 17 que actúan esta noche pasarán a la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’.

Orden de actuación de la primera semifinal de Eurovisión 2022

Este es el orden de actuación de la semifinal 1 de Eurovisión 2022 que se celebra hoy.

Albania Letonia Lituania Suiza Eslovenia Ucrania Bulgaria Países Bajos Moldavia Portugal Croacia Dinamarca Austria Islandia Gracia Noruega Armenia

Cuándo es la segunda semifinal de Eurovisión 2022

La primera semifinal de Eurovisión 2022 comienza a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir en directo a través del canal La1 de RTVE y en la página web de OKDIARIO, donde te contaremos todo lo que ocurra en esta gala.

En qué puesto actúa España en Eurovisión 2022

Chanel, la representante de España para Eurovisión 2022 que cantará su tema ‘SloMo’, actuará en la primera parte de la gala que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en Turín. Si bien, la mayoría de artistas prefiere actuar en la segunda parte.