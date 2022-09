‘Pesadilla en el paraíso’: Omar Sánchez y Marina pasan su primera noche juntos

La relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz avanza a pasos agigantados. Los concursantes de Pesadilla en el Paraíso ya han pasado su primera noche juntos, después de que la influencer, tras convertirse en la primera capataz del reality eligiera al canario para disfrutar de la primera recompensa.

Una recompensa que no era otra que dormir en una habitación con cama de matrimonio y baño privado. De esta forma, ambos concursantes durmieron abrazados, dedicándose todo tipo de arrumacos y demostrando que lo suyo va más allá de una simple amistad.

«Me has dado un besito de buenas noches. Te vas feliz a dormir hoy», le dijo Marina al canario. «Me gustas porque eres explosiva, buena gente… Me gusta la gente sana, que no le gusten las discusiones o si hay discusiones quiera solucionarlo en el momento», añadió él.

Por otro lado, la andaluza le quiso dejar claro que tiene mucho amor que dar y que está muy bien con él, pero que quiere ir despacio. «Quiero ir conociéndote e ir a más. Estás aquí en la cama, ¿te parece poco?», señaló la joven.

Después de pasar su primera noche juntos, Omar Sánchez se sinceró con Dani García y Daniela, confesándoles que Marina le gusta pero que no va a dejarse llevar hasta que no salgan del concurso: «No lo haría nunca. Prometí que no haría nunca nada en un reality. A mi familia no es que le molestara, es algo mío y natural. Pero yo no soy así. Si acostarme a dormir ya me cuesta imagínate haciéndolo», explicó.

Marina también se sinceró con sus compañeros, explicando que: «Me siento a gusto pero no quiero que se piensen que me acerco por interés o que Omar lo haga por venganza. Se nota que no con la sonrisilla que se nos pone desde el primer momento».