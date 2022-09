‘Pesadilla en el paraíso’: Marina Ruiz, nueva capataz, decide compartir cama con Omar Sánchez

Pesadilla en el paraíso se ha convertido en la nueva gran apuesta de Mediaset para esta temporada. Los concursantes están dando lo mejor de sí mismos con un único objetivo: hacer disfrutar a los espectadores. El pasado martes 13 de septiembre, pudimos disfrutar de Pesadilla en el paraíso: última hora. De esta manera, conocimos las últimas novedades sobre el reality.

Entre ellas, fuimos partícipes de cómo la complicidad entre Marina Ruiz y Omar Sánchez va aumentando por momentos. Inevitablemente, este acercamiento es algo que se ha comentado mucho en los últimos días. Una de las que más se ha pronunciado ha sido Raquel Lozano. La exconcursante de GH DÚO dio su opinión al respecto, a pesar de llevar un par de meses conociendo al canario y que éste declaró que entraba soltero a Pesadilla en el paraíso.

Y es que, hace tan solo unos días, pudimos ver cómo el windsurfista trató de robarle un beso a Marina Ruiz fuera de cámaras. Lejos de todo quede ahí, observamos cómo la murciana consiguió hacerse con el papel de capataz tras haber superado a Alyson Eckmann, Omar Sánchez y Steisy en una compleja prueba.

Marina Ruiz es la primera capataz de #PesadillaEnElParaíso y comparte su privilegio con Omar Sánchez https://t.co/xunddHSJSt — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 13, 2022

“¡No me lo creo! Ahora os voy a demostrar que soy una capataz top”, aseguró la concursante, tras ganar la prueba. Acto seguido, Lara Álvarez dio a conocer las ventajas que tenía por haber logrado este título: “El capataz será inmune durante toda la semana, tiene el poder de influir en la eliminación de uno de sus compañeros y, además, vivirá en una habitación privada llena de lujos y comodidades”.

Así pues, la presentadora de Pesadilla en el paraíso hizo saber a Marina Ruiz que tenía que elegir a un compañero o compañera para poder compartir este dormitorio. La joven tardó unos pocos segundos en pensarlo, ya que no tardó en mirar directamente a Omar Sánchez: “¿Te vienes conmigo?”, preguntó.

El canario no tardó en aceptar la propuesta, mientras que ella explicaba el motivo de su decisión: “Es que me ha estado animando y tranquilizando todo el rato”. Los compañeros no pudieron evitar reírse, mientras que Omar Sánchez también quiso hablar: “Vamos a dormir a pierna suelta, muy a gusto, y a disfrutar de esta semana”.