Persona del Año de los Grammy 2026: quién es, cómo se elige y cómo será el homenaje

Los Premios Grammy 2026, los más importantes y esperados por los artistas, están a punto de celebrarse, y lo hacen de la mano de una nueva edición. El formato regresa, este próximo 1 de febrero, y lo hará de la mano de sus nuevos nominados, de nuevas actuaciones en directo y de muchas novedades. Un día muy señalado en el calendario de todo amante de la música donde ya está casi todo preparado. Además, han confirmado que la Persona del Año 2026 ya ha sido elegida y, por lo tanto, le realizarán un evento especial en su honor. Un reconocimiento que es otorgado por MusiCares, una organización benéfica vinculada a la Recording Academy.

¿Cómo se elige a ‘Persona del Año 2026’?

Este reconocimiento se elige mediante un proceso interno y deliberado, no por votación pública ni por votos de artistas. La elección la hace MusiCares. Por ello, mediante su junta directiva, asesores y ejecutivos senior de la organización y la Recording Academy, se elige al artista. De esta manera, se valoran varios aspectos. Pues, no solo cuenta la popularidad ni el éxito alcanzado.

Los artistas que son premiados con este título deben tener una trayectoria profesional impecable, es clave haber tenido un impacto humano y filantrópico. Asimismo, esta decisión se toma meses antes. Normalmente, el anuncio de la elección se hace entre octubre y noviembre.

¿Quién es la ‘Persona del Año 2026’?

Este 2026 la música le rinde homenaje a Mariah Carey. Conocida como «La reina de la Navidad», la artista es una de las más populares de la historia. Una trayectoria musical de infarto que la ha llevado a fusionar su estilo con géneros como el pop, R&B y soul.

Ganadora de cinco Grammys, a lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Además, lejos de quedar aquí, ha logrado que 19 canciones lleguen al número uno de la lista Billboard Hot 100.

¿Cómo será el homenaje?

El evento a la Persona del año tiene lugar dos días antes de la ceremonia de los premios Grammy 2026. Por lo tanto, no es el día 1 de febrero. Los Ángeles Convention Center es el lugar elegido para este acontecimiento. De esta manera, se realizará una alfombra roja donde se acogerán a los invitados. Seguidamente, dará comienzo la cena especial. Un encuentro donde se explica la misión de MusiCares y por qué se recauda dinero. Tras esto, comienza el concierto en tributo a Mariah Carey.

Hasta el momento, se han confirmado las actuaciones de Jennifer Hudson, Foo Fighters, Teddy Swims, Charlie Puth, John Legend, entre otros. Un hito en la carrera de la estadounidense, donde Carey se une a una lista de leyendas homenajeadas como Dolly Parton, Tom Petty, Joni Mitchell y Jon Bon Jovi, entre muchos otros.