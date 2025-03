No es ningún secreto que Supervivientes 2025 se está convirtiendo en una de las ediciones más exitosas hasta la fecha. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden ni una sola gala de este reality, considerado como el más extremo de Mediaset. Una de las grandes protagonistas de esta nueva etapa del concurso es, indudablemente, Terelu Campos. A pesar de que no es concursante oficial hasta que supere los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego en los Cayos Cochinos, la colaboradora está luchando y viviendo la experiencia al máximo. ¡Como si fuese una más! El pasado domingo, en la segunda entrega de Conexión Honduras con Sandra Barneda, fuimos testigos de cómo Terelu Campos fue atendida por el equipo médico del programa, pero también cómo reaccionó al encontrarse con Anita Williams, Montoya y Manuel González, que actualmente están viviendo en Playa Misterio.

Lejos de que todo quede ahí, también hubo oportunidad de visualizar imágenes de lo sucedido en las últimas horas. Aunque a priori parece que se llevan bien, es inevitable que entre los concursantes empiecen a surgir numerosos roces. Al fin y al cabo, la convivencia siempre es complicada y más aún cuando están en condiciones extremas. Un claro ejemplo lo encontramos en el enfrentamiento que han protagonizado Terelu Campos y Pelayo Díaz. A pesar de que la hija de María Teresa Campos parecía haberse adaptado bien a sus compañeros, todo cambió por unas lentejas. La colaboradora de De Viernes no pudo evitar quejarse de que estaban demasiado duras, ya que no se pusieron en remojo como ella consideraba que se debía hacer. «Están tiernas las lentejas», comentó Ángela Ponce, a lo que Terelu respondió: «Tiernas no están. Las lentejas están más tiernas que el arroz, pero no mintáis».

Acto seguido, comenzó una discusión entre la hermana de Carmen Borrego y Pelayo Díaz. «Terelu, cuidado no te rompas un diente, ¿eh?», comentó el asturiano, a lo que ella respondió co contundencia: «No me toques los…». Esto provocó que el estilista estallase en su contra: «A mí trátame bien y con respeto». Poco después, el concursante de Supervivientes 2025 quiso acercarse a la valla para desahogarse con algunos de sus compañeros de la otra playa.

«La he tenido con Terelu… Se cree que estamos en el ‘Marbella Beach Club’ y no somos sus sirvientes. Está pescadito, lentejitas… y encima se queja. Si a mí algo no me gusta, por lo menos no genero mal rollo», comentó Pelayo Díaz. Y añadió: «Nunca hablo así a nadie a no ser que estemos en una discusión fuerte y no me importe esa persona».

Terelu Campos tuvo la oportunidad de escuchar estas palabras del diseñador en el Oráculo de Poseidón del pasado domingo. Entre otras cuestiones, reconoció que parecía «muy triste»: «Soy igual de señorita que ellos. Yo no sé pescar pero que no se preocupen que yo solo he comido un trocito de pescado».

Acto seguido, fue más allá: «Que sean honestos porque el día de la prueba, yo como la mitad que ellos, porque ellos tienen que hacer el esfuerzo». Fue entonces cuando Sandra Barneda anunció que la colaboradora debía marcharse para una misión. Así pues, se despidió diciendo lo siguiente: «Siento que creáis que soy una señora. Sé lo que es un reality, pero yo no miento».

Unas palabras que hicieron reflexionar a Pelayo Díaz, que lamentó profundamente la manera en la que se marchó su compañera del Oráculo de Poseidón: «Soy una persona que me gusta cerrar el círculo y no siento que lo haya hecho con ella a quien le tengo mucho cariño. Me da pena que se haya ido así».