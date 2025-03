El pasado domingo 16 de marzo, los más fieles seguidores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de la segunda gala de Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Terelu Campos tuvo que ser atendida por el equipo médico del reality tras haber intentado hacer una de las pruebas de la noche. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo lograrlo. No solamente jugaba en su contra su estado físico, sino también las altas temperaturas y la tremenda humedad que había en los Cayos Cochinos de Honduras. Por fortuna, todo quedó en un susto y ella misma aclaró que se había recuperado perfectamente. Aun así, la hija de María Teresa Campos tuvo que enfrentarse a numerosas situaciones un tanto inesperadas. ¿El motivo? La organización de Supervivientes 2025 tomó la drástica y firme decisión de cambiar a la colaboradora de localización. Algo que la dejó completamente descolocada.

Con su saco a cuestas, acató las órdenes del equipo y se subió a la barca. Evidentemente, lo hizo, muy confundida, puesto que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Es más, cuando llegó a Playa Misterio, la hermana de Carmen Borrego empezó a creer que iba a vivir sola durante unos cuantos días. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que Sandra Barneda rápidamente le dio una serie de pistas sobre las personas con las que iba a convivir: Montoya, Anita Williams y Manuel González, que estaban escondidos entre las palmeras, aparecieron por sorpresa. Como no podía ser de otra manera, Terelu Campos se quedó verdaderamente impactada y desubicada, puesto que no tenía ni idea que tres de los protagonistas de La isla de las tentaciones 8 habían puesto rumbo a los Cayos Cochinos. Es más, como no podía ser de otra manera, la reacción de la tertuliana acabó haciéndose viral en redes sociales.

Tras salir de su asombro, Terelu Campos sorprendió a todos al preguntar a los tres jóvenes qué había ocurrido con ellos tras su paso por La isla de las tentaciones. Debemos recordar que la colaboradora de televisión no pudo ver ni la emisión de las hogueras finales ni mucho menos la del reencuentro, por lo que era desconocedora de cómo había quedado la situación entre Montoya, Anita y Manuel.

Fue entonces cuando el de Utrera le confesó que él se fue solo y que Anita, aunque intentó marcharse con el gaditano, él optó por marcharse solo de República Dominicana. Una noticia que no gustó en absoluto a Terelu Campos, que no tardó en mirar mal al que fuese tentador VIP de la catalana.

Sea como sea, la madre de Alejandra Rubio se mostró verdaderamente feliz de estar junto a ellos en Supervivientes 2025. Es más, no tardó en asegurar que una de las cosas que más le gustaba a la hora de hacer televisión era comentar La isla de las tentaciones. Anita Williams, Montoya y Manuel, por su parte, no dudaron en mostrarse de lo más cariñosos con ella.

Además, los cuatro decidieron regalar a los espectadores de Supervivientes 2025 un momentazo: interpretar, desde Playa Misterio, la canción de Montoya que se hizo viral: «Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, ¡luego no vale llorar!», cantaron los cuatro, entre risas. ¡Estamos completamente convencidos de que nos van a dar grandes momentos!